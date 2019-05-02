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Küba Venezuela'da askeri olduğu iddiasını yalanladı

02 Mayıs 2019 Perşembe 09:24
Küba Venezuela'da askeri olduğu iddiasını yalanladı

ANKARA (AA) - Küba, Venezuela'da askeri bulunmadığını ve bu ülkede herhangi bir güvenlik operasyonuna dahil olmadığını bildirdi.

Küba'nın ABD İşleri Genel Direktörü Carlos Fernandez de Cossio, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin, Küba'nın Venezuela'da 20 binden fazla askeri ve istihbarat ajanı bulunduğu yönündeki suçlamasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Fernandez de Cossio, Venezuela'da takriben 20 bin Kübalının bulunduğunu, ancak bu kişilerin sağlık çalışanları olduğunu belirterek, "Asker yok. Küba, Venezuela'da askeri operasyonlara ya da güvenlik operasyonlarına katılmıyor." ifadelerini kullandı.

Küba'nın ABD İşleri Genel Direktörü öte yandan, Venezuela ile ülkesi arasında daha geniş istihbarat ve askeri iş birliğinin bütünüyle meşru olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın her yerinde 600-700'den fazla askeri üsle, dünya çapında 800 binin üzerinde Amerikalı konuşlanmış durumda. Bölgemizde herhangi iki ülke arasında askeri veyahut istihbari iş birliği olur. Bizim de birçok ülkeyle var. Yani bu bütünüyle meşru. Bunu yapmak, Küba ve Venezuela'nın egemenlik hakkı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki son duruma ilişkin Küba yönetimini suçlayarak, "Eğer Küba askerleri ve milisleri, Venezuela anayasasını mahvetme ve ölümlere sebep olma amacı güden tüm askeri ve diğer operasyonlarını derhal sonlandırmazsa, en üst düzeyde yaptırımlarla birlikte tam ve kapsamlı bir ambargo Küba adasına uygulanacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

- Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, salı günü sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 09:24
  1. Küba
  2. Venezuela

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