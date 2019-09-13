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Küba ile tıbbi cihaz alanında iş birliği

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Küba Devlet İlaç ve Tıbbi Cihazların Kontrol Merkezi arasında etkili ve kaliteli cihazlara erişimin sağlanması amacıyla mutabakat zaptı imzalandı- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:"Mutabakat zaptı, özellikle inovatif molekül geliştirme ve onkoloji çalışmalarında önemli tecrübeye sahip olan Küba ile karşılıklı uzman değişimi, teknoloji transferi, kanser aşısı ve klinik araştırmalar konusunda bilgi paylaşımı, mevzuat alanında tecrübe paylaşımı gibi konuları da kapsıyor"

13 Eylül 2019 Cuma 09:42
Küba ile tıbbi cihaz alanında iş birliği

ANKARA (AA) - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile Küba Devlet İlaç ve Tıbbi Cihazların Kontrol Merkezi (CECMED) arasında etkili ve kaliteli cihazlara erişimin sağlanması amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutabakat zaptına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bakanlıklarının temel stratejik hedeflerinden olan yerlileşme ve millileşme konusunda uluslararası iş birliklerini artırmaya devam ettiklerini bildirdi.

Bu hedef doğrultusunda attıkları adımlara bir yenisinin eklendiğini aktaran Koca, TİTCK ile CECMED arasında mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı.

Bu anlaşma ile iki kurum arasında etkin bir iş birliği kanalının kurulması ve her iki toplumun güvenli, etkili ve kaliteli beşeri tıbbi ürün ve cihazlara erişiminin sağlanmasının amaçlandığını ifade eden Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:

"Küba Sağlık Bakanı Sayın Jose Angel Portal Miranda ile mayıs ayında Cenevre'de gerçekleştirdiğim ikili görüşmenin ardından iki ülke arasında çalışma grubu oluşturduk. Yürütülen görüşmeler neticesinde TİTCK ve CECMED arasında ilaç, aşı ve tıbbi cihaz alanında mutabakat zaptına imza atıldı. Bu sayede sağlık alanındaki iş birliğimizi artıracak ve iki ülke ürünlerine karşılıklı olarak daha hızlı erişim imkanı sağlayacağız.

Mutabakat zaptı, özellikle inovatif molekül geliştirme ve onkoloji çalışmalarında önemli tecrübeye sahip olan Küba ile karşılıklı uzman değişimi, teknoloji transferi, kanser aşısı ve klinik araştırmalar konusunda bilgi paylaşımı, mevzuat alanında tecrübe paylaşımı gibi konuları da kapsıyor.Küba ile imzalanan anlaşmanın hem sağlık alanında hem de ticari alandaki ilişkilerimize katkı sağlayacağına inanıyor ve hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:42
  1. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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