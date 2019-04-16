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Küba Devlet Başkanından Lima Grubuna ABD eleştirisi

Miguel Diaz Canel, Venezuela hükümetine yönelik aldığı kararları eleştirdiği Lima Grubunu "ABD'nin sapkın politikalarına uymakla" suçladı

16 Nisan 2019 Salı 22:06
Küba Devlet Başkanından Lima Grubuna ABD eleştirisi

ANKARA (AA) - Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Lima Grubu'nu "ABD'nin sapkın politikalarını uygulamakla" suçladı.

Canel, Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan Lima Grubunun dün Şili'nin başkenti Santiago'da yaptığı toplantıdan sonra yayımlanan ortak bildiriye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Miguel Diaz Canel, Lima Grubu üyelerinin Venezuela hükümetine karşı müdahaleci niyetlerini dün bir kez daha yinelediğini ifade etti.

Küba Devlet Başkanı, Lima Grubu üyelerinin aldığı kararları kınayarak, Grubu "ABD'nin sapkın politikalarını takip etmekle" itham etti.

Lima Grubu Şili'nin başkenti Santiago'daki toplantı sonrasında yayınlanan ortak bildiride Birleşmiş Milletler'i (BM) Venezuela'ya acil insani yardımda bulunmaya çağırmıştı.

Bildiride "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu, Venezuela'da güvenliğin daha da kötüleşmemesi için gereken önlemleri almalı, göç eden Venezuelalılara insani yardım yapmalıdır." ifadesi kullanılmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 22:06
  1. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel
  2. Lima Grubu
  3. Venezuela

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