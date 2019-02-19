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Kuala Lumpur halkının akşam eğlencesi sokak yemekleri

Kuala Lumpur'daki sokak yemekleri, akşam vakitlerinde kent halkının en önemli eğlence ve sosyalleşme alanlarından biri olarak biliniyor- Bukit Bintang meydanındaki Jalan Alor sokak yemeği mekanı, Malezya kültürünün kalbi olarak nitelendiriliyor- Ampang Park'taki Tapak Urban ise Jalan Alor'a kıyasla daha mütevazı bir mekan olarak görülüyor- Canlı müziklerin olduğu sokak yemeği merkezleri, gençler ve öğrenciler için de güzel bir buluşma noktası niteliği taşıyor

19 Şubat 2019 Salı 11:12
Kuala Lumpur halkının akşam eğlencesi sokak yemekleri

KUALA LUMPUR (AA) - ÖMER FARUK YILDIZ - Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki sokak yemeği mekanları, akşam vakitlerinde kent halkının en çok rağbet ettiği sosyalleşme alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Malay dilinde "makanan jalanan" olarak adlandırılan sokak yemeği, ziyaretçilerin Malay mutfağına ait birçok yemeği bir arada bulabilmesi için eşsiz bir mekan olarak görülüyor.

Sayısı gittikçe artan Kuala Lumpur nüfusunun yemek ihtiyacını karşılamak için şehrin birçok mahallesinde sokak yemeği merkezleri bulunuyor. Bu mekanlardan en meşhur ve turistler tarafından en çok rağbet görenleri ise şehir merkezindeki Jalan Alor ve Tapak Urban olarak biliniyor.

Bukit Bintang meydanında bulunan Jalan Alor, ismini aldığı sokak boyunca dizili yemek standlarından oluşuyor.

Sabah ve akşam vakitlerinde açık olan standlarda Malay, Çin ve Hint yemeklerinin yanı sıra deniz ürünleri, Asya kültürüne özgü tatlılar ve içecekleri ucuz fiyatlara bulmak mümkün oluyor. Özellikle akşam vakitlerinin oldukça coşkulu geçtiği Jalan Alor, çoğu turist tarafından Malezya kültürünün kalbi olarak nitelendiriliyor.

Merkeze yakın Ampang Park'taki Tapak Urban ise Jalan Alor'a kıyasla daha mütevazı mekan olarak biliniyor.

Sadece akşam vakitleri açılan bu mütevazı mekanda yan yana kurulan küçük büfe kamyonetleri, farklı lezzetleri ziyaretçilere sunuyor.

Kuala Lumpurlu gençlerin, öğrencilerin ve yabancıların daha çok tercih ettiği Tapak Urban, daha sakin bir eğlence mekanı isteyenler tarafından sıkça tercih ediliyor.

- Müzik gruplarından canlı performanslar

Tapak Urban'ı meşhur kılan bir diğer unsur da neredeyse her akşam farklı müzik gruplarının canlı performanslar sunması.

Bazen İngilizce, bazen de Malayca seslendirilen şarkılar bir yandan ziyaretçilerin yemeklerine ayrı bir lezzet katarken, diğer yandan müzisyenlerin yeteneklerini sergilemesine vesile oluyor.

Kuala Lumpur halkının en önemli akşam eğlencelerinden çoğu sokak yemeği mekanı ziyaretçiler tarafından beğenilse de Jalan Alor ve Tapak Urban, internetteki gezi sayfalarında en çok tavsiye edilen mekanlar olma özelliğini koruyor.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:12
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