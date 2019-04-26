Kuaförü bastı, salondaki kadını 3 yerinden bıçakladı Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir şahıs girdiği kuaför salonundaki kadını 3 yerinden bıçakladı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir şahıs girdiği kuaför salonundaki kadını 3 yerinden bıçakladı. Kadının arkadaşları çığlıklar atarak yardım istedi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Yalova Caddesi üzerindeki bir kuaför salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde bıçakla kuaför salonunu basan Mehmet B. adlı şahıs aralarında önceden tartışma yaşadığı 35 yaşındaki Nuran E.’ye saldırdı. Kadın 3 yerinden bıçaklanırken, kuaför salonunda korku dolu dakikalar yaşandı. Yükselen yardım çığlıkları üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Kuaför salonunu basan Mehmet B. polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Nuran E. ise ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekibi de kuaför salonunda inceleme yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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