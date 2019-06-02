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Kuaförlerin bayram yoğunluğu devam ediyor

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Sakarya’da erkek kuaförlerinde yoğunluk yaşanıyor.

02 Haziran 2019 Pazar 15:54
Kuaförlerin bayram yoğunluğu devam ediyor

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Sakarya’da erkek kuaförlerinde yoğunluk yaşanıyor. Kuaförler yoğunluğa yetişebilmek için gece geç saatlere kadar hizmet veriyor.


Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde müşteri yoğunluğu yaşayan esnafların başında gelen erkek kuaförleri ihtiyaca cevap verebilmek için gece geç saatlere kadar mesai yapmaya başladı. Bayram dolayısıyla müşteri yoğunluğu artan berberler gece geç saatlere kadar açık kalırken, yıllardır berberlik yaptığını söyleyen Muharrem Gürkan, her bayram olduğu gibi bu bayram öncesi de bayrama bir hafta kala yoğunluklarının başladığını belirtti.



Müşterilerimizi ailelerine ve sevdiklerine hazırlıyoruz


Gelen müşterileri mağdur etmemek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren ve yaklaşık 25 yıldır Sakarya’da kuaför işletmeciliği yapan Muharrem Gürkan, “Yaklaşık 25 yıldır Sakarya’da kuaför işletmeciliği yapıyorum, Sakarya halkına hizmet vermeye çalışıyorum. Her bayramda olduğu gibi insanlar sevdikleri ile bir arada olacaklar, bunun için herkes bakımlı gözükebilmek için kuaförlere yoğun talepte bulunuyorlar. Bunla alakalı da kuaförler önlemlerini alıyor, kaliteli hizmet verip, insanları mağdur etmemeye çalışıyor. Ama tabi ki yoğunluk oluyor, bayramlar güzel şeyler. Hem yoğun oluyor hem de görmediğimiz şehir dışındaki müşterilerimizi görüyoruz, onları ailelerine sevdiklerine hazırlıyoruz. Bu şekilde bütün kuaförler yoğun oluyor ve bizde aynı yoğunluğa devam ediyoruz. Her işletme bu yoğunluğa karşı kendi içerisinde bir önlem muhakkak alıyordur. Biz çalışma saatlerimizi uzatıyoruz, ilave destek personeli alıyoruz ve randevu sisteminde hizmet vermeye çalışıyoruz. Normal yoğunlukta ki program bozukluğu oluşmaması için, insanlara aynı kalitede hizmet verebilmek için biz kendi içerimizde böyle bir önlem aldık. Şuan başarılıyız, zaten her sene aynı önlemleri alıyoruz. Bayram haftaları mesai arefe günü yaklaştıkça uzuyor. Mesaimiz bizim sabah saat 09.00’da başlıyor gece 00.00’da bitiyor ama tabi bayrama son 3 gün kala gece 01.30’da bitiyor” dedi.



1 saatlik randevular yarım saate kadar düşebiliyor


22 yıldır kuaförlük mesleği yapan Zeki Çakal, “Bayram yoğunluğu bana sorarsanız kişilerin son zamana yığmasından, hazırlamasından kaynaklanıyor. Bayram diye son günlere yani 2 veya 3 güne bırakıyorlar bunlara bence gerek yok. 1 hafta, 10 gün önceden gelseler rahat rahat tıraşlarını olsunlar. 1 saatlik randevular yarım saate kadar düşebiliyor. Hem kendileri hem de bizim iyiliğimiz için daha öncesinde gelip randevularını almaları daha iyi oluyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 15:54
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