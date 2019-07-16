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Sakaryalı kuaförden 15 Temmuz içi dikkat çeken tasarım

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kuaförde çalışan Çağlar Çolak'ın müşterisine yaptığı 15 Temmuz konulu saç modeli beğeni topladı.

16 Temmuz 2019 Salı 12:49

15 Temmuz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi Anma Günü'nde Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki bir kuaförde çalışan Çağlar Çolak'ın müşterisine yaptığı 15 Temmuz temalı saç modeli büyük beğeni topladı. "Unutmadık unutmayacağız" vurgusu ile yapılan saç modelinde Fetullahçı teröristlerin kullandığı tanklara karşı elinde Türk bayrağıyla göğsünü siper eden kahraman bir vatandaş resmedildi. Saç kesiminin yapım aşaması cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:49
  1. Sakarya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • Osman TürkOsman Türk31 dk önce
    Çok saçma, dövmeye benziyor. Maalesef şehitlerimize bir Fatiha okunması beklenirken halkımızın bir kısmı böyle saçma sapan manasız değersiz işlerle ilgileniyor.

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