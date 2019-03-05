Kuaför esnafının talepleri raporlaştırıldı

Berber ve Kuaför esnafının taleplerinin masaya yatırıldığı Güzellik ve Saç Bakımı Mesleğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Antalya Berberler Odası işbirliğinde Antalya’da gerçekleştirildi.

Türkiye’nin dört bir yanından Berberler ve Kuaförler Oda Başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen çalıştaya, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanakarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, Antalya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Semra Bekar, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muzaffer Erdoğan, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürleri, Güzellik ve Saç Bakımı Öğretmenleri katıldı.

AESOB Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, çalıştayların esnaf ve sanatkarların taleplerinin belirlenmesi ve bu taleplerin ilgili birimlere aktarılmasında çok önemli bir basamak olduğunu aktararak, “Bu çalıştaylar esnaf ve sanatkarlarımız için oldukça önemli. Gerçekleştirdiğimiz bu toplantılar sayesinde sıkıntılarımızı ve taleplerimizi ortak bir paydada buluşarak ifade ediyor ve raporlaştırıyoruz. Bu raporları başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ilgili Bakanlıklarımıza ve Genel Müdürlerimize iletiyor, sürecin takipçisi oluyoruz” dedi.

Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun ise çalıştayda “sektörün mesleki sorunları, eğitimle ilgili sorunlar ve belgelendirme” olarak üç ana başlık belirlediklerini belirtti. Uzun,“Tüm taleplerimizi üç ana başlık altında belirledik ve bir rapor haline getirdik ve taleplerimizi detaylı bir biçimde ifade ettik. Hazırladığımız bu raporu ilgili birimlere ulaştırarak mesleğimizin niteliğinin artması ve standartlarımızın belirlenmesi amacıyla elimizden geleni yapacağız” dedi.