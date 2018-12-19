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KTÜ'ye 18'i profesör 56 akademisyen alınacak

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:53
KTÜ'ye 18'i profesör 56 akademisyen alınacak

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 18'i profesör 56 akademisyen alınacak.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Fen, Mühendislik ve Orman Fakültesinde 4'er, Tıp Fakültesinde 3, Diş Hekimliği Fakültesinde 2, Edebiyat Fakültesinde ise 1 profesör görevlendirilecek.

Mühendislik Fakültesine 11, Tıp Fakültesine 6, Orman Fakültesine 4, Fen Fakültesine 3, Edebiyat ve Mimarlık Fakültesine 2'şer, Eczacılık, Diş Hekimliği ile Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesine de 1'er doçent atanacak.

Ayrıca, Tıp Fakültesinde 5, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda ise 1'er doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

Kadrolara başvurular 2 Ocak 2019'a kadar yapılabilecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:53
  1. Akademik personel ataması
  2. Karadeniz Teknik Üniversitesi
  3. Trabzon

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