KTÜ'nün 2019-2023 Stratejik Planı hazırlandı

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, 2019-2023 Stratejik Planı döneminde, KTÜ'nün, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü, sanayi iş birliğini, araştırmacı insan kaynağını, araştırma altyapısını, uygulama ve araştırma merkezlerinin etkinliğini daha da artırarak yenilikçi üretim için araştırma üniversitesi idealini ve kapasitesini geliştirmeye devam edeceğini bildirdi.

Baykal, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesinde en önemli aktörlerin başında üniversitelerin geldiğini belirterek, KTÜ'nün, ülkenin yüksek çıkarlarına yönelik eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirebilmek, bunu sürdürebilir hale getirebilmek için kurumsallaşmayı sağlayarak ortak değerler, ilkeler ve ölçülebilen hedefler doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı.

KTÜ'nün 2019-2023 Stratejik Planı'nı, kanun ve yönetmeliklerin zorunlu kıldığı rutin bir görevden ziyade gelişmelere göre sürekli yenilenen ve güncellenen bir yönetim aracı olarak kabul ettiklerini aktaran Baykal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Planımızı, geniş bir zaman dilimi içinde tüm iç ve dış paydaşlarımızın görüş ve önerilerini alarak hazırladık. Bu süreçte üniversitemiz, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından üniversitelere yönelik stratejik plan rehberinin uygulanmasında pilot üniversite seçilmiştir. Yeni plan döneminde KTÜ, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü, sanayi iş birliğini, araştırmacı insan kaynağını, araştırma altyapısını, uygulama ve araştırma merkezlerinin etkinliğini daha da artırarak yenilikçi üretim için araştırma üniversitesi idealini ve kapasitesini geliştirmeye devam edecektir."

Baykal, Yükseköğretim Kalite Kurulu dış değerlendirme sürecinden geçen ilk üniversiteler arasında yer alan KTÜ'nün, eğitim öğretim ve araştırma faaliyetleriyle idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre başlattığı çalışmalarla örnek model üniversiteler arasında gösterildiğinin altını çizdi.

Bütünleşik kalite süreçlerine yönelik faaliyetlerin yeni plan döneminde de hız kesmeden devam edeceğine dikkati çeken Baykal, şunları kaydetti:

"Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi kapsamında Yükseköğretim Kurulu tarafından 20 pilot üniversiteden biri seçilen üniversitemiz, yeni plan döneminde bu amaca yönelik faaliyetlerinin etkinliğini artıracaktır.Hesap verebilirliği sadece mali bir konu olarak görmeyen yönetim anlayışımız, yeni plan dönemindeki her türlü faaliyette gereken performansın karşılanması, karşılanamadığı durumlarda geçerli nedenlerle açıklanabilmesi önceliklerimizden olacaktır. KTÜ, 2019-2023 Stratejik Planı'nın başarı ile uygulanacağı, Türkiye'nin en köklü ve dördüncü üniversitesi olarak yetişmiş insan gücüne katkılarımız yanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizin ve topluma sunduğumuz hizmet kalitesinin artarak devam edeceği inancıyla planın hazırlanışı aşamalarında katkı veren, gerek üniversitemiz çalışanlarına gerekse tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."