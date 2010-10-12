KTÜ’de yasak ve özgürlük iç içe

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 'nedeni ne olursa olsun öğrencilerin dersten çıkartılmaması' açıklamasını da dikkate almayan bazı hocalar, öğrencileri sınıf kapısından geri çeviriyor. Son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) de özgürlüklerden yana tavır koydu. Üniversitede dün başörtülü öğrencilerin kampüs içerisine girmesine izin verildi. Bazı bölümlerde başörtülü öğrencilerin derslere de girebildiği üniversitede, bazı bölümlerde ise buna izin verilmedi. Bazı öğrenciler ders hocalarının izin vermesine rağmen bölüm yöneticileri tarafından sınıfın kapısından geri çevrildi. Israrlara rağmen, öğrencilerin, başlarını açmadan bölüm binasına ve sınıflara giremeyecekleri ileri sürüldü.