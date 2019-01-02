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KTÜ'de rüzgar enerjisiyle elektrik üretilecek

Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi İbrahim Hakkı Şenol'un TÜBİTAK desteğiyle hazırladığı "Dikey Eksenli Portatif Rüzgar Santrali" projesi kapsamında çok düşük şiddetli rüzgarda bile çalışabilen rüzgar santrali üretildi- Şenol:- "Çok daha düşük rüzgar hızlarında çalışabiliyor. Ağaçların yaprakları kımıldamazken elektrik üretebilecek şekilde tasarladık"

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:34
KTÜ'de rüzgar enerjisiyle elektrik üretilecek

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) hazırlanan "Dikey Eksenli Portatif Rüzgar Santrali" projesi kapsamında çok düşük şiddette esen rüzgarda bile elektrik üretilebilecek.

TÜBİTAK'ın desteğiyle hazırlanan projeyi test etmek için hazırlanan rüzgar santrali, Kanuni Kampüsü'nde boş yakıt tanklarının üzerine kuruldu.

Teknoloji Transfer Ofisi'nde proje uzmanı Eren Yılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ofis olarak girişimcileri ve yerli ürünleri desteklediklerini söyledi.

Dünyanın temiz enerji peşinde koştuğuna dikkati çeken Yılmaz, "O nedenle bu ürün çok önemli çünkü hem ülkemizde üretilecek hem de yerli ve milli ürün olacak. Daha düşük rüzgarda dahi çalışabiliyor. Projeye yazımından alımına kadar destek sağladık ve kampüste bunu test edebiliyorlar." dedi.

Projenin yürütücüsü ve KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi İbrahim Hakkı Şenol ise 2017 yılında TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Projesi kapsamında hibe desteği almaya hak kazandıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bunun üzerine Trabzon-Teknokent içerisinde şirketleşerek çalışmalarımızı kurumsallaştırdık. Dikey Eksenli Portatif Rüzgar Santrali isimli projemizin tasarım ve bilgisayar destekli analizlerden sonra 1:10 ve 1:5 ölçekli modeller ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi akış görüntüleme ve izleme laboratuvarlarında test ederek verimliliğini artırdık ve tasarımını geliştirerek yenilikçi bir rüzgar tribünü tasarımı ortaya çıkardık."

- "Yüzde yüz yerli kaynaklar kullanılarak yapıldı"

Projenin yüzde yüz yerli kaynaklar kullanılarak yapıldığına işaret eden Şenol, ürünü ticarileştirmek, ulusal ve uluslararası pazara açılmak istediklerini aktardı.

Şenol, ürünün, çok daha düşük rüzgar hızlarında çalışabildiğini ifade ederek "Ağaçların yaprakları kımıldamazken elektrik üretebilecek şekilde tasarladık. Bu tipler tamamen evlerin enerjisini üretmek için kullanılabilir. Devlete ve kullanıcılara tasarruf ettirebilir, katma değer sağlar. Tamamen bizi enerji kesintilerinden kurtararak jeneratör görevi de yapabilir çünkü akülerinde enerjiyi depolayabiliyoruz." diye konuştu.

Şenol, kurulumunu yaptıkları rüzgar santralinin çevresindeki aydınlatma direkleri için bir yıl boyunca elektrik üretimi yapacaklarını da kaydetti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:34
  1. "Dikey Eksenli Portatif Rüzgar Santrali" projesi
  2. KTÜ Makine Mühendisliği öğrencisi İbrahim Hakkı Şenol
  3. Trabzon

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