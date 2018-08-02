Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) taban puanları ve başarı sıralaması 2018 YKS TYT AYT başarı sıralama

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2018 YKS TYT AYT taban puanları ve başarı sıralamaları haberimizde. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2018, Karadeniz Teknik Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2018 ve başarı sıralamaları...

ÖSYM YSK TYT ve AYT sınav sonuçlarını açıkladı. Üniversite öğrencisi adaylarını şimdi tercih maratonu bekliyor. YKS TYT ve AYT puan türünden 150 ve 180 puan üzeri alan üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos’ta yapılacak. Peki Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2018 yılı TRbzon KTÜ taban puanları ile başarı sıralaması 2018 sizlerin bilgisine sunuyoruz.

KTÜ 2 YILLIK TABAN PUANLARI