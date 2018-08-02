Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) taban puanları ve başarı sıralaması 2018 YKS TYT AYT başarı sıralama

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) taban puanları 2018 YKS TYT AYT taban puanları ve başarı sıralamaları haberimizde. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2018, Karadeniz Teknik Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2018 vebaşarı sıralamaları

02 Ağustos 2018 Perşembe 09:46

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2018 YKS TYT AYT taban puanları ve başarı sıralamaları haberimizde. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2018, Karadeniz Teknik Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2018 ve başarı sıralamaları...

ÖSYM YSK TYT ve AYT sınav sonuçlarını açıkladı. Üniversite öğrencisi adaylarını şimdi tercih maratonu bekliyor. YKS TYT ve AYT puan türünden 150 ve 180 puan üzeri alan üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos’ta yapılacak. Peki Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2018 yılı TRbzon KTÜ taban puanları ile başarı sıralaması 2018 sizlerin bilgisine sunuyoruz.

 

 

KTÜ 2 YILLIK TABAN PUANLARI

 

 

  1. Trabzon
  2. ktü 2 yıllık bölümler 2018
  3. ktü 2 yıllık bölümler sıralama
  4. ktü 2 yıllık bölümler taban puanları 2017
  5. ktü taban puanları 2018
  6. rize üniversitesi 2 yıllık taban puanları
  7. ktü taban puanları 2 yıllık anestezi
  8. ktü 2 yıllık sağlık bölümleri
  9. paramedik taban puanları
  10. ktü taban puanları ve başarı sıralaması
  11. trabzon üniversitesi taban puanları 2018
  12. rize üniversitesi taban puanları
  13. ktü taban puanları 2 yıllık
  14. karadeniz teknik üniversitesi taban puanları
  15. trabzon avrasya üniversitesi taban puanları
  16. samsun üniversitesi taban puanları
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