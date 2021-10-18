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Ekonomi KTÜ Sözleşmeli Personel alıyor
Ekonomi

KTÜ Sözleşmeli Personel alıyor

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Sözleşmeli Personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 14:07:00 -
KTÜ Sözleşmeli Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Konya Teknik Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacak.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değil.

Konya Teknik Üniversitesinin Konya ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan personel Konya merkezde ikamet edecek.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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