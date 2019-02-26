0553 313 94 23

KTO’nun projesi ile aile şirketleri kurumsallaşarak sürdürülebilirliğini sağlayacak

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Şubat ayı Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, koordine ettikleri proje ile firmaların kurumsallaşması için eğitim düzenleyeceklerini söyleyerke, "Kayseri’yi başarılarıyla adından söz ettiren güçlü bir şehir haline getirmek için daha çok üretmeye çalışmaya ihtiyacımız var" dedi.

26 Şubat 2019 Salı 17:46
KTO’nun projesi ile aile şirketleri kurumsallaşarak sürdürülebilirliğini sağlayacak

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Şubat ayı Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, koordine ettikleri proje ile firmaların kurumsallaşması için eğitim düzenleyeceklerini söyleyerke, "Kayseri’yi başarılarıyla adından söz ettiren güçlü bir şehir haline getirmek için daha çok üretmeye çalışmaya ihtiyacımız var" dedi.


KTO Şubat ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Odanın konferans salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Faaliyet raporlarının okunmasının ardından bir konuşma yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, aile şirketlerinin birçoğunun en fazla 3. kuşağa kadar devam ettiğin, sonrasında ise çözülmelere gittiğini söyledi. Bunun önüne geçmek için ORAN destekli proje hazırladıklarını kaydeden Gülsoy, "Sık sık dile getirdiğim üzere gelişerek büyümek için kurumsallaşmak, markalaşmak ve dışa açılmak elzem bir konudur. Türkiye ekonomisinin yüzde 90’ını aile şirketleri oluşturuyor.


Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan aldıkları pay yüzde 75’tir. Bu aile şirketlerinin yüzde 85’i ilk nesilde yok oluyor. Dördüncü nesile kalan şirket sayısı ise yüzde 3’tür.


Kökleri ticarete dayanan ve sanayisiyle de adından söz ettiren Kayseri’de de aile şirketleri çoğunlukta. Maalesef aile şirketlerinin birçoğu ise en fazla 3. kuşağa kadar devam ederek sonrasında çözülmelere gidiyor. Biz de KTO olarak bunun önüne geçmek, şirketlerimizi daha da güçlü kılarak geleceğe taşınmasını sağlamak için yeni bir proje oluşturduk. Projemiz ORAN tarafından kabul görüldü. Şubat ayı içerisinde teknik destek sözleşmesine imzalarımızı attık. Bu proje ile aile şirketlerinin kurumsallaşarak sürdürülebilirliğini, marka ve itibar yönetiminin de gelişerek rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için seçkin eğitimcilerle çalışarak üyelerimizden kurumsallaşma sürecinde olan ve kurumsallaşma potansiyeli olan 100 üyemize ’Stratejik Yönetim, Ekip ve Süreç Yönetimi, Finans Yönetimi, Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi ve Kurumsallaşma Yönetimi’ konularında eğitimler düzenleyecek ve Kayseri ticaret hayatında farkındalık oluşturacağız. Kayseri’yi başarılarıyla adından söz ettiren güçlü bir şehir haline getirmek için daha çok üretmeye çalışmaya ihtiyacımız var. Bunun için hep birlikte var gücümüzle çalışacak, çabalayacağız" ifadelerini kullandı.



Seçim dönemlerinde belirsizlikler olduğu için ekonomi etkileniyor


Gülsoy, "Seçim dönemleri belirsizlikler olduğu için ekonomi ister istemez etkilenmektedir. Bu nedenle önümüzdeki sürecin daha rahat geçirileceğine ve 2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyoruz. Malumunuz olduğu üzere 2018’in 2. yarısında yaşanan sorunların ardından dövizde yaşanan dalgalanmalar toplumun her kesimini tedirgin etmişti. Bugün görmekteyiz ki finans piyasası seçimi satın almış durumda. Bunun en önemli teyidi de kur ve faizin mevcut seviyesidir.


Hatırlarsınız Eylül ayının başlarında bu sürecin geçici olduğunu, dolara takılıp kalınmaması gerektiğini söylemiştik.Bugün geldiğimiz duruma baktığımızda haklı olduğumuzu görmek bizleri memnun etmektedir" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hırsızlar bahçelerdeki sulama vanalarını çaldı
    1. Hırsızlar bahçelerdeki sulama..
    2. Kato’da görev yapan Mehmetçiğe anlamlı..
    3. Cizre’de iki aile arasında taşlı..
    4. Bakan Çavuşoğlu: "Çankaya’nın makus..
    5. AGD'den 'Şehitler Gecesi' programı
    6. Burhaniyeli lokantacı, tüm yemek..
    7. Gıda sektöründe israf ve kayıplar baş..
    8. Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
    9. Yazıcıoğlu soruşturmasında üst düzey 9..
    10. Cumhurbaşkanı’nın doğum gününü..
    11. Reyhanlı'daki terör saldırısı davası
    12. Engellilere rapor kolaylığı sevinç..
    13. Kars’tauyuşturucudan 7 kişi..
    14. ZONSİAD “Kar yağışına rağmen engel..
    15. Serbest piyasada altın fiyatları
    16. Bayburt Üniversitesi’nden KPSS..
    17. Aracında 1 kilo 230 gram esrar bulunan..
    18. Mermer ocağında şüpheli ölüm
    19. Aliağa’da temizlik mesaisi
    20. Bağ evi çıkan yangında kül oldu
    21. Şırnak yerel seçim anket sonuçları..
    22. Genç Memur-Sen’den Bektaş’a ziyaret
    23. İstanbul Havalimanı için flaş karar! 7..
    24. Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası..
    25. Kahramanmaraş’ta bekçilere hizmet içi..
    26. "Milletin 'zillet ittifakı' diyeceğini..
    27. Şanal, GMİS’i ziyaret etti
    28. Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby İtno..
    29. Ağrı’nın erkek güreş takımı yarı..
    30. KTO’nun projesi ile aile şirketleri..
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Altaylı: Yeni parti için patent başvurusu yapıldı, amblemi çakma
    Altaylı: Yeni parti için patent başvurusu yapıldı, amblemi çakma
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!