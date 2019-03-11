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KTO’dan KGK Seçimlerine İlişkin Açıklama

Kayseri Ticaret Odası tarafından Kadın Girişimciler Kurulu seçimlerine ilişkin bir açıklama yapıldı.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:23
KTO’dan KGK Seçimlerine İlişkin Açıklama

Kayseri Ticaret Odası tarafından Kadın Girişimciler Kurulu seçimlerine ilişkin bir açıklama yapıldı.


Kayseri Ticaret Odası tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:


"Kadın Girişimciler Kurulu üyelikleri her seçim döneminde ilgili mevzuata uygun olarak yeniden belirlenmekte ve oluşan kurul üyeleri içerisinden icra kurulu seçimi yapılmaktadır.


Bu seçim döneminde Odamıza KGK üyeliği için 131 değerli girişimci kadınımız başvuruda bulunmuştur. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esaslarının 5. Maddesinde İl Kurulunun en fazla o ildeki oda ve borsaların meclis üyesi toplam sayısı kadar üyeden oluşacağı, aynı madde de İl Kurul üye sayısının gerekli görüldüğü takdirde TOBB tarafından artırılabileceği belirtilmiştir. Buna mukabil KGK üye sayısı TOBB tarafından tespit edilerek Odamıza 97 olarak bildirilmiştir. Bu doğrultuda Odamız yönetim kurulu yine aynı mevzuatın 5. Maddesinin 5. Ve 6. Paragraflarında belirtilen şartlara göre KGK üyelerini belirlemiştir.


TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeliği için yapılan başvuru sayısının TOBB tarafından bildirilen 97 kişilik üye sayısının çok üzerinde olması tarafımızca memnuniyetle karşılanmıştır. İl kurul üyeliği için sayı sınırlaması olması nedeniyle başvurular arasından Odamız yönetim kurulu tarafından değerlendirme yapılarak kurul üyeleri belirlenmiştir. Her ne kadar kurul üyeliğine kabul edilemeyen başvuruların ilgilisine bildirimi hususunda mevzuatta süre sınırı olmasa da İcra Komitesi seçimlerden önce 25/02/2019 tarihinde KGK üyeliğine kabul edemediğimiz değerli başvuru sahiplerine bu durum yazılı olarak bildirilmiştir.


Kadın Girişimciler Kurulu üyesi olmasalar dahi her girişimci kadınımız kurulumuzun fahri üyesidir, tüm etkinliklerimize ve çalışmalarımıza katkıları memnuniyet verecektir.


Kadın girişimciliğini her konuda destekleyen, değişime ve gelişmeye açık olan Odamız, mevzuat kapsamında çalışmalarına ve kadın girişimcileri desteklemeye ilk günkü heyecanla devam etmektedir.


Bu kapsamda, kurul dışında kaldıkları gerekçesiyle açıklama yapan değerli kadın girişimcilerimize; duydukları heyecan, gösterdikleri ilgi, alaka ve 2007’den bu güne kadar yapmış oldukları hizmetler için kendilerine teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki kendileri de yeni kurul üyelerimize çalışmalarında öncülük edecek, genç arkadaşlarımız da kıymetli tecrübelerinden yararlanacaktır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:23
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