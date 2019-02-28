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KTO Meclisinde istihdam seferberliği konuşuldu

Konya Ticaret Odası (KTO)’nda Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:39
KTO Meclisinde istihdam seferberliği konuşuldu

Konya Ticaret Odası (KTO)’nda Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.


KTO Şubat Ayı Meclis Toplantısı, KTO Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. KTO Başkanı Selçuk Öztürk toplantıda ekonomik ve sosyal konuları değerlendirdi. Sözlerine 28 Şubat değerlendirmesiyle başlayan Başkan Öztürk, bugün yaşanılan işsizlik sorununun en büyük etkeninin 28 Şubat’ın eğitim sisteminde yaptığı tahribat olduğunu söyledi. Öztürk “28 Şubat sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal açıdan birçok olumsuzluğunu yaşadık. Fakat halen devam eden en büyük sorunu eğitim sistemimizde görmekteyiz. Mesleki eğitim sistemini bitiren bu süreç bugün yaşadığımız işsizlik sorununun en büyük etkenlerindendir. Tahribatın düzeltilmesi için mesleki eğitim sisteminde uzun bir süredir çalışmalar yapılıyor, fakat henüz istenilen seviyeye gelebilmiş değildir. Bu noktada özel sektörümüz imkânları ölçüsünde elini taşın altına koymuştur. Mesleki eğitimin ihtiyaca cevap verebilecek hale gelmesi için üzerine düşen görevi yerine getirmektedir. Oda olarak da bu konuda yoğun bir çalışma programı yürütmekteyiz. 2019 yılında faaliyete geçmesini planladığımız Mesleki Eğitim Merkezi ile Konya’da mesleki eğitimde önemli bir adım atmış olacağız. İnanıyorum ki tüm çalışmalarla mesleki eğitimde oluşan kayıp dönemin tahribatını en aza indirerek, gelecekte özel sektör - eğitim köprüsünün sağlıklı kurulmasına vesile olacağız” dedi.



"Burası Türkiye birada iş var"


“Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliği hakkında meclis üyelerine bilgi veren KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Ocak ayında Türkiye Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam seferberliği çağrısı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde düzenlenen İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı ile kampanya başlatılmıştır. ‘Burada İş Var Teşvik Paketi’ içerinde özel sektörümüzün mevcut istihdamını korumasına yönelik ve yeni eleman alımını teşvik edici çok önemli destekler yer almaktadır. Özellikle; “Kısa Çalışma Ödeneği” desteği ve “Yeni İstihdama Ücret Desteği” tüm üyelerimiz için avantaj sağlamaktadır. Yeni İstihdama Ücret Desteği ile işletmelerimizin her ilave istihdamı için ilk 3 ay ücreti, vergi ve SGK primleri devlet tarafından ödeniyor. Üç aydan sonra dokuz ay boyunca da vergi ve primi devlet tarafından karşılanıyor” dedi.


Kampanyayı tüm oda ve borsalar 81 ilde ve 160 ilçede en yaygın şekilde tanıtacak ve en geniş katılımın sağlanması için çalışacağını ifade eden Başkan Öztürk, “Konya Ticaret Odası olarak da destek verdiğimiz bu kampanyanın tanıtılması ve tüm üyelerimizin kampanyaya katılması noktasında yoğun bir çalışma programı yürüteceğiz. Üyelerimizi, devletimizin bu desteklerinden faydalanmaya, artı istihdam sağlamaya davet ediyorum” dedi. Öztürk’ün konuşmasının ardından “Burası Türkiye Burada İş Var” tanıtım videosu izlettirildi.



Meclis toplantısına Pekyatırmacı ve Kavuş konuk oldu


Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş Meclis toplantısına konuk oldu. Meclis üyelerine hitap eden Pekyatırmacı ve Kavuş iş dünyası ile işbirliği içinde çalışmanın önemine değinerek yeni dönemde özel sektör temsilcilerinin her türlü taleplerini iletebileceklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:39
  1. doğa

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