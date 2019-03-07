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KTO Karataylı mühendislerden “Light Board” stüdyosu

KTO Karataylı mühendisler, kendi imkanları ile oluşturdukları “Light Board” stüdyosunda interaktif öğrenme sağlıyor.

07 Mart 2019 Perşembe 13:57
KTO Karataylı mühendislerden “Light Board” stüdyosu

KTO Karataylı mühendisler, kendi imkanları ile oluşturdukları “Light Board” stüdyosunda interaktif öğrenme sağlıyor.

 

Teknolojideki gelişmelere bağlı olarak eğitim-öğretim alanında da birçok yenilik ortaya çıkmış, geleneksel metotlar yerini, bireyi aktif kılan, zaman mekan fark etmeksizin daha hızlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlayacak yöntemlere bıraktı. KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri etkin bir öğrenme gerçekleştirmek için “Light Board” (ışıklı tahta) aracılığıyla ’Feynman Tekniği’ni de kullanarak kalıcı ve kolay öğrenme sağlıyor. Bilimin her alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, laboratuvar imkanları ile öğrencilerinin öğrenme eylemlerine katkı sunan KTO Karatay Üniversitesi de farklı teknik ve yöntemlerle, karmaşık görünen mühendislik eğitimini daha kolay ve anlaşılır bir hale getiriyor. Öğrencilerin kendi imkanları ile oluşturdukları “Light Board” hakkında bilgi veren KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Oktay Altun, “Feynman, Nobel Ödülü almış bir fizikçidir. KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak bizler de bu teknikten eğitimlerimizde yararlanmak istedik. Feynman Tekniğinde ana felsefe basitlik ve sadeliktir. Bir konuyu yeterince basit bir şekilde açıklayamıyorsanız yeterince iyi anlayamamışınızdır görüşü hakimdir. Mühendislik bilindiği üzere karmaşık bir alan. Bu tür karmaşık yapılarda analitik düşünerek konuyu ilkokul öğrencisine anlatır gibi anlatmak gerekiyor. Yurt dışında yaygınlaşan bir sistem ’Light Board.’ Gençler artık hayatta olduğu gibi eğitimde de interaktif olmak istiyorlar dolayısıyla video ve görsellerle daha kolay, heyecanla öğreniyorlar. Anlatıcının yüzü öğrencilere dönük bir şekilde anlatım gerçekleştiriyor ve iletişim kurabiliyorlar. Öğrencilerimiz büyük masraflarla oluşturulabilecek bu stüdyoyu kendi çabaları ile hızlı bir şekilde oluşturdular ve bizler de ders müfredatımızda yer verdik. Öğrencilerimizle gurur duyuyor ve tebrik ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:57
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