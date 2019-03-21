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KTO Karatay’da TBMM “Meclis Simülasyonu” etkinliği ile canlandırıldı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Hukukta Gelişim Topluluğu, parlamentodaki yasa yapım sürecini deneyimlemek amacıyla çeşitli üniversitelerden öğrencilerin de katılımları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin canlandırıldığı “Meclis Simülasyonu” etkinliği düzenledi.

21 Mart 2019 Perşembe 11:14
KTO Karatay’da TBMM “Meclis Simülasyonu” etkinliği ile canlandırıldı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Hukukta Gelişim Topluluğu, parlamentodaki yasa yapım sürecini deneyimlemek amacıyla çeşitli üniversitelerden öğrencilerin de katılımları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin canlandırıldığı “Meclis Simülasyonu” etkinliği düzenledi.


KTO Karatay Üniversitesi Hukukta Gelişim Topluluğu, Galatasaray Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Hukuk Kulüpleri ve Konya Barosu’nun da katkılarıyla parlamentodaki yasa yapım süreci ve TBMM’nin canlandırıldığı “Meclis Simülasyonu” etkinliği düzenledi. KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi TOBB Binası Şehit Demet Sezen Amfisinde İstanbul Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden öğrencilerin de katılımlarıyla düzenlenen programın 1. Yasama Yılı 1. Yasama Dönemi, mazbataların takdimi ve mecliste milletvekili yemini edilmesi ile başladı.



“Meclis simülasyonu biz hukukçulara katkılar sağlayacaktır”


Yoğun çalışmalar sonucunda gerçekleştirdikleri bu program ile derslerde gördükleri teorik bilgileri “Meclis Simülasyonu” ile uygulama fırsatını bulacaklarını belirten Hukukta Gelişim Topluluğu Başkanı Mustafa Nasip, “Anayasa ve kanun tekliflerinden yararlanarak arkadaşlarımız ile bizler de kanun teklifleri hazırladık. Hedefimiz ideal meclis ortamını burada geleceğin hukukçuları ile uygulamaya koymaktır. Çeşitli konuları 5 gün boyunca tartışarak uzlaşma ile bir sonuca ulaşmayı hedeflemekteyiz. Etkinliğimizin iyi birer hukukçu olma yolunda bizlere katkı sağlayacağına inanıyor, desteklerinden ötürü üniversitemize teşekkür ediyorum” dedi.


KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Tülen ise, farklı üniversitelerden gelerek ülkesi için nitelikli çalışmalara imza atan hukukçuları cesaretlerinden ötürü tebrik etti.



“Öğrencilerimiz öğrendiklerini uygulama fırsatı bulacak”


Hukukta Gelişim Topluluğu’nun üniversitenin en aktif topluluklarından biri olduğuna vurgu yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ise, “Öğrencilerimiz burada mecliste neler yaşanır onu deneyimleme fırsatı bulacaklar. Çeşitli gruplar oluşturarak yasama sürecine ilişkin deneyim kazanacak, komisyonlarda fikirlerini tartışarak demokratik bir ortamda olgunlaştıracaklar. Gerçekten bir meclis ortamının oluşturulduğunu görüyor, öğrencilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.


24 Mart’a kadar sürecek olan “Meclis Simülasyonu” etkinlikleri TBMM’yi temsilen oluşturulan Milliyetçi Parti, Cumhuriyetçi Parti, Muhafazakar Parti, Sol Radikal Parti ve Toplumsal Demokrat Parti üyelerinin komisyon görüşmeleri, genel kurul görüşmeleri ve kanun tekliflerinin görüşülmesinin ardından sona erecek. Etkinlik ile parlamentodaki yasa yapım sürecini deneyimlemek, uzlaşma kültürü edinerek hoşgörü içerisinde yasaların oluşumunun gerçekleşebileceğini göstermek ve teorikteki bilgileri pratikte uygulayarak öğrenmek amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:14
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