KTO Karatay’da “Mesleki Eğitimde Sanat Rüzgarı” sergisi

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Resim Bölümü akademisyen ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Mesleki Eğitimde Sanat Rüzgarı” temalı karma sergi sanatseverlerle buluştu.

KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde açılan Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksek Okulu için çizilen resimlerden oluşan serginin açılışına KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Çınar, Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Canan Deliduman, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, “Üniversitemiz bünyesindeki Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksek Okulu duvarlarında sergilenmek üzere çok güzel, anlamlı bir çalışma yapılmış resim bölümümüz tarafından. Sergilenen eserlerde, çeşitli meslek dallarını görmekteyiz. Toplum olarak resim ve sanata duyarlılığın artmasını umut ediyoruz. Akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin emeklerine sağlık” ifadelerine yer verdi.

Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Canan Deliduman ise, “Sergimizde 17 tablomuz yer alıyor, her bir resmin anlamı var bizler için. Bir mesleği ve o mesleğe verilen emeği yansıtıyor. Emeği geçenlere ve açılışımıza katılanlara teşekkür ediyoruz” dedi.