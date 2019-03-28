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KTO Karatay’da “Birlikte Kitap Okuyalım” etkinliği

KTO Karatay Üniversitesi’nde 55.

28 Mart 2019 Perşembe 14:36
KTO Karatay’da “Birlikte Kitap Okuyalım” etkinliği

KTO Karatay Üniversitesi’nde 55. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında kampüste bulunan ağaçlara kitaplar asıldı, öğrenciler açık havada kitap okuma keyfi yaşadı.


Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinde 55. Kütüphaneler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. “Birlikte Kitap Okuyalım” etkinliği kapsamında KTO Karatay Üniversitesi kampüsünde bulunan ağaç dallarına kitaplar asıldı, öğrenciler açık havada kitap okuma keyfini yaşadı. Türkiye’de kitap okuma oranının düşüklüğüne vurgu yapan KTO Karatay Üniversitesi Kütüphane ve Müze Yönetim Koordinatörü Halil İbrahim İnce, “Maalesef ülkemizde yılda 6 kişiye bir kitap düşmektedir. Bilgi sahibi olmayan insanı kolay kandırabilirsiniz. Eğer fikirleriniz sağlam olursa siz insanları düşüncelerinizle yönlendirebilirsiniz. Toplum olarak günde kullandığımız kelime sayısını yükseltmeliyiz, bu ancak kitap okumakla mümkün olacaktır” diye konuştu.


Konuşmanın ardından KTO Karatay Üniversitesi Kütüphanesinden yıl içerisinde en çok ödünç kitap alan öğrencilere ödül olarak kitap ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Ödül töreni sonrası öğrencilere “Kitap Hırsızı” film gösterimi de yapıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:36
  1. kitap

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