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KTO Karatay’da “Bir Hikayem Var’19” etkinliği

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Girişimci Liderler Topluluğu (GLT), öğrencileri girişimcilerle buluşturmak amacıyla düzenlediği “Bir Hikayem Var’19” yoğun katılımla başladı.

19 Mart 2019 Salı 17:00
KTO Karatay’da “Bir Hikayem Var’19” etkinliği

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Girişimci Liderler Topluluğu (GLT), öğrencileri girişimcilerle buluşturmak amacıyla düzenlediği “Bir Hikayem Var’19” yoğun katılımla başladı.


KTO Karatay Üniversitesi Girişimci Liderler Topluluğu, (GLT) girişimcileri öğrencilerle buluşturmak, onların kariyerlerine yön vermek ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da farklı konukları “Bir Hikayem Var’19” etkinlikleri kapsamında KTO Karatay Üniversitesi öğrencileri ile bir araya getirdi. KTO Karatay Üniversitesi kampüsünde farklı sektörlerden başarılı girişimcilerin katıldığı etkinliklerin onur konuğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk oldu.



“Her zaman ülkeme nasıl katkı sağlayabilirim düşüncesinde olun”


Bilgi paylaşımı ve tecrübe aktarımı noktasında öğrenci topluluklarının düzenlediği bu tür etkinlikleri son derece önemsediği aktaran Başkan Selçuk Öztürk, herkesin de bir hikayesi olduğunu belirtti. Başkan Öztürk, “Bu hayatta başarılı ya da başarısız olmaya takılmayın. Önemli olan kendinizi kişisel olarak ya da toplumda iyi hissetmenizdir. Günümüzde dünya ve ülkemiz için girişimcilik önemli bir kavram haline gelmiştir ve her geçen gün daha çok girişimciye ihtiyaç duyulmaktadır. Henüz öğrencilik yıllarınızda girişimcilik konusunda fikirler üretin, her zaman ülkeme hangi fikrimle, ne şekilde bir katkı sağlayabilirim düşüncesinde olun. Sizlerin düşünce ve fikrine ihtiyacımız var. Çok hızlı değişen bir dünyanın içerisindeyiz, bilgi edinme anlamında durduğumuz an bir gerileme meydana gelebilir bu sebeple kendinizi yeteneklerinizin olduğu alanlarda yenilemeye, geliştirmeye mutlaka özen gösterin” şeklinde konuştu.


Etkinliğin ikinci oturumunda Türk Telekom İş Geliştirme Müdürü Orhan Akyürek, müşteri deneyimi iyileştirme, verimlilik hedefleri ve iş geliştirme süreçleri hakkında tecrübelerini paylaşarak KTO Karataylı öğrencilerin sorularını cevapladı.



“Üniversite gençliğinin projelere ihtiyacı vardır”


“Bir Hikayem Var’19” etkinliklerinin üçüncü oturumunda ise, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya öğrencilerle buluştu. Üniversite gençliğinin nasihate değil projelere ve nitelikli uygulamalara ihtiyacının olduğunu aktaran Genel Müdür Uzunkaya, “İŞKUR olarak işveren kurumlar ile iş arayan bireyler arasında köprü görevi görüyor onlara danışmanlık yapıyoruz. Güncel rakamlara baktığımızda 1 milyon 247 bin kişiye istihdam sağlayan bir kuruma dönüştük. 2018 yılında 210 bin üniversite mezununu çeşitli programlarımızla iş sahibi yaptık. İŞKUR bilinenin aksine toplumun belli bir kısmına değil, her bireye hizmet vermekle yükümlü bir kurumdur” diye konuştu.


Türkiye’de ilk defa KTO Karatay Üniversitesi’nde uygulanan “Sektör Danışmanlığı Projesi”ni de son derece önemsediğini belirterek üniversiteye teşekkür eden Uzunkaya, “Bu proje ile öğrencilerimizin henüz okul sıralarında iş yaşamı ile buluştuğunu görmekten mutlu oluyorum” dedi.


21 Mart’ta sona erecek “Bir Hikayem Var’19” etkinliklerinde çok sayıda konuk KTO Karataylı öğrencilerle tecrübelerini paylaşarak, deneyimlerini aktaracak. Ayrıca etkinlikler boyunca yarışmalar gerçekleştirilecek, birçok firma ve girişimci üniversite kampüsünde stant açarak ikramlarda bulunacak ve faaliyetleri konusunda öğrencileri bilgilendirecek.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:00
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