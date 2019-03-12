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KTO Karatay Üniversitesinden “Erken Yaşta Evlilik” çalıştayı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Kadın Hakları Komisyonu 18 yaş altı evliliklere dikkat çekmek amacıyla “Erken Yaşta Evlilik” çalıştayı düzenledi.

12 Mart 2019 Salı 10:18
KTO Karatay Üniversitesinden “Erken Yaşta Evlilik” çalıştayı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Kadın Hakları Komisyonu 18 yaş altı evliliklere dikkat çekmek amacıyla “Erken Yaşta Evlilik” çalıştayı düzenledi.


KTO Karatay Üniversitesi Kadın Hakları Komisyonu tarafından “Erken Yaşta Evlilik” konulu bir çalıştay düzenlendi. KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen çalıştaya, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Konya İl Müdürlüğü Konya Çocuk Destek Merkezi Müdürü Mustafa Duru, KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Alptekin ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Konya İl Müdürlüğü Şiddet İzleme ve Önleme Merkezi Müdürü Selma Semerkant, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.


Türk tarihinde kadının yeri ve önemine dair örnekler vererek konuşmasına başlayan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, “Bizim kültürümüzde kadınlar değerlidir, hayatın her alanındadır bu durum Osmanlı Devleti’nde de Selçuklular’da da hep böyle olmuştur. Tarihimizde Fatma Bacı ve nice kadınlarımız vardır. Günümüzde yaşadığımız temel sorun ise kadınlar üzerinden birtakım insanların acizliklerini farklı yollarla kapatmaya çalışmasından kaynaklanmaktadır. Yaşanan bu sorunları ancak toplumsal tepkilerle, cinsiyeti bir kenara bırakarak çözüme kavuşturabiliriz” ifadelerine yer verdi.



“Erken yaşta evlilik bireysel değil, toplumsal bir sorun”


Erken yaşta evliliğin sadece bireysel değil toplumsal birçok soruna da yol açtığını aktaran KTO Karatay Üniversitesi Kadın Hakları Komisyonu Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şerife Özkan Nesimioğlu, “Erken yaşta evliliği 18 yaş altı evlilik olarak tanımlıyoruz. Ülkemizde resmi kayıtlardan aldığımız bilgilere göre erken yaşta evlilik oranı yüzde 4, bu rakam göç olgusu ile daha da vahim bir hal alıyor. Sadece bireyleri etkilemekle kalmayıp toplumsal, sosyolojik, psikososyal birçok soruna da zemin hazırlıyor” şeklinde konuştu.



“Yetişkin olmadan anne baba oluyorlar”


“Erken yaşta evlilik yetişkin olmadan anne-baba olmaktır, yaşama, oyun, barınma ve güvenlik haklarından küçük yaşta mahrum kalmaktır” diyen Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Alptekin, erken yaşta evliliğin sosyoekonomik anlamda gelişmişlik düzeyi düşük Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde daha yoğun bir şekilde gerçekleştiğinin de altını çizdi.


Çalıştay erken yaşta evliliğe dair farklı konuların incelendiği oturumlar ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:18
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