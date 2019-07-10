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KTO Karatay Üniversitesinde ‘Şehitler Dile Geldi’ sergisi

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında, Grafik Tasarım Topluluğu tarafından ‘Şehitler Dile Geldi’ sergisi düzenlendi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:57
KTO Karatay Üniversitesinde ‘Şehitler Dile Geldi’ sergisi

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında, Grafik Tasarım Topluluğu tarafından ‘Şehitler Dile Geldi’ sergisi düzenlendi.


KTO Karatay Üniversitesi Grafik Tasarım Topluluğu tarafından 15 Temmuz ruhunu hafızalarda diri tutmak amacıyla ‘Şehitler Dile Geldi’ sergisi düzenlendi. 15 Temmuz’u ve gecesinde yaşanan milli birlik ruhunu ve mücadelesini unutturmamak amacıyla KTO Karatay Üniversitesi Fuaye Alanında düzenlenen sergide sadece, 15 Temmuz kahramanlarına değil farklı nedenlerle şehitlik mertebesine ulaşan kahramanların da fotoğraflarına yer verildi.



“Eşi benzeri görülmemiş bir direniş ile tarih yazılmıştır”


Serginin açılışında konuşan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. BayramSade, “Hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde bu tarihi olayı unutturmamak ve milletimiz için destanlaşan 15 Temmuz ruhunu canlı tutarak gelecek nesillere taşımak, vatan, millet, bayrak ve devlet sevdası taşıyan gençler yetiştirmek hepimizin görevidir. Gençlerimiz damarlarında dolaşan kanın, ruhlarına nakşedilen imanın gereğini yapmış, onları kaybedilmiş nesil olarak görenleri şaşkına çevirmiş ve mahcup etmiştir. Kadını, çocuğu, yaşlısıyla tüm bir millet eşi benzeri görülmemiş bir direniş ile tarih yazmıştır” dedi.



“İhanet milletimizin feraseti, iman gücü, vatan aşkı sayesinde bastırılmıştır”


Türkiye’nin, tarihi boyunca çoğunlukla dış mihrakların yönlendirilmesi ile yerli iş birlikçilerin ihanetine sahne olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Sade, “Her darbe veya kalkışma, devlet adamlarının şehit edilmesi ülkeyi durdurma, yavaşlatma çabalarına hizmet etmiş, ancak bu millet her defasında tarihinden aldığı güç, inanç değerleri ile ayağa kalkmasını ve küllerinden yeniden doğmasını bilmiştir. 15 Temmuz’da ise tüm bu yaşananlardan farklı olarak, dışarıdan yönlendirilen, kendi inanç değerlerimizi istismar eden FETÖ’nün darbe girişimine sahne olmuş, ilk defa milletin üzerine tank, top, uçak ve helikopter ile saldırılmış, yüzlerce insanımız şehit edilmiş, binlercesi yaralanmıştır. Tarihte benzeri görünmemiş bu ihanet, milletin feraseti, iman gücü, vatan aşkı sayesinde bastırılmıştır. Bu vesileyle, KTO Karatay Üniversitesi olarak bayrağımıza kanlarıyla rengini veren tüm şehitlerimizi, ülkemiz ve demokrasimiz adına destan yazan tüm kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyor, gazilerimize şükranlarımızla birlikte uzun ömürler diliyoruz” şeklinde konuştu.


Serginin açılışına KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, KTO Karatay Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Ergun, akademisyenler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.


‘Şehitler Dile Geldi’ sergisi KTO Karatay Üniversitesinde 10-19 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:57
  1. sergi
  2. fotoğraf

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