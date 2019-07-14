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KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Sade’den 15 Temmuz mesajı

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof.

14 Temmuz 2019 Pazar 15:41
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Sade’den 15 Temmuz mesajı

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade yayımladığı mesajında, “Ülkemiz yalnızca yakın tarihimizde değil, köklü devlet geleneğimizin farklı dönemlerinde de çoğunlukla dış mihrakların yönlendirilmesi ile yerli iş birlikçilerin ihanetine sahne olmuştur. Her darbe veya kalkışma, ülkeyi durdurma, yavaşlatma çabalarına hizmet etmiş, ancak bu millet her defasında tarihinden ve inanç değerlerinden aldığı güç ile ayağa kalkmasını ve küllerinden yeniden doğmasını bilmiştir. 15 Temmuz’da ise tüm bu yaşananlardan farklı olarak, dışarıdan yönlendirilen, kendi inanç değerlerimizi istismar eden FETÖ terör örgütünün darbe girişimine sahne olmuş, ilk defa milletimizin üzerine tank, top, uçak ve helikopter ile saldırılmış, yüzlerce insanımız şehit edilmiş, binlercesi yaralanmıştır. Gençlerimiz damarlarında dolaşan kanın, ruhlarına nakşedilen imanın gereğini yapmış, onları kaybedilmiş nesil olarak görenleri şaşkına çevirmiş ve mahcup etmiştir. Kadını, çocuğu, yaşlısıyla tüm bir millet eşi benzeri görülmemiş bir direniş ile tarih yazmıştır. Hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde bu tarihi olayı unutturmamak ve milletimiz için destanlaşan 15 Temmuz ruhunu canlı tutarak gelecek nesillere taşımak, vatan, millet, bayrak ve devlet sevdası taşıyan gençler yetiştirmek hepimizin görevidir.KTO Karatay Üniversitesi olarak bayrağımıza kanlarıyla rengini veren tüm şehitlerimizi, ülkemiz ve demokrasimiz adına destan yazan tüm kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyor, gazilerimize şükranlarımızla birlikte uzun ömürler diliyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 15:41
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