0553 313 94 23

KTO Karatay Üniversitesi ile Ziraat Katılım Bankası arasında protokol

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile Ziraat Katılım Bankası arasında İşi Yerinde Gözle Projesi’ne yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:14
KTO Karatay Üniversitesi ile Ziraat Katılım Bankası arasında protokol

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile Ziraat Katılım Bankası arasında İşi Yerinde Gözle Projesi’ne yönelik iş birliği protokolü imzalandı.


KTO Karatay Üniversitesi ile Ziraat Katılım Bankası arasında İşi Yerinde Gözle Projesi’ne yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Üniversitede gerçekleşen protokol törenine KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Ziraat Katılım Bankası İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Suat Tüccar, KTO Karatay Üniversitesi Genel Sekreteri ve İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ergun, BÜSAN Konya Ziraat Katılım Bankası Şube Müdürü Tarık Tümer, Ziraat Katılım Bankası Selçuklu Şube Müdürü Şube Müdürü Alper Tungay Bıyıklı, Ziraat Katılım Bankası Mevlana Konya Şube Müdürü Ali Osman Duran,banka yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



“Akademik donanım sektöre yansıyacak”


İş dünyasının üniversitesi olarak sektörde karşılığı olan programları üniversite bünyesine kazandırmaya özen gösterdiklerini belirten ve protokolün hayırlı olmasını dileyen Rektör Sade, “Kariyer ve Gelişim Ofisi bünyesinde yürütülen İşi Yerinde Gözle Projesi ile öğrencilerimiz akademik donanımlarını sektörde uygulama fırsatı bulacak. Geçtiğimiz yıllarda lisans düzeyinde İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü’nü Türkiye’de ilk olarak üniversitemize kazandırdık. Bizler İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü’nü açarken sektörün tecrübelerine fikirlerine başvurduk bugün ise iş birliklerimizi gün geçtikçe geliştiriyoruz. Sektörün taleplerini merkez alan bir üniversiteyiz. Ziraat Katılım bankası öğrencilerimize model olacak bir kurum.Bu kıymetli iş birliğini bizler gerçekleştirdik, en önemli görev artık öğrencilerimize düşüyor. Protokolün üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.



“Sektörde nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var”


Böylesine değerli bir çalışmada oldukları için mutlu olduklarını dile getiren Ziraat Katılım Bankası İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Suat Tüccar ise “Tıpkı üniversitelerin olduğu gibi bizlerin de sorumlulukları var. Bu sorumluluğu yaptığımız protokol ile yerine getireceğimize inanıyoruz. Sektörde nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var. Sizler için bu proje çok büyük bir fırsat ileride çalışacağınız sektörü tanıma imkanına sahip oluyorsunuz. Kendine değer katacak gayretli arkadaşları ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Bizler üzerimize düşeni yapmaya her daim hazırız” dedi.



“Bir ay içerisinde 10 gün boyunca gözlem fırsatı”


Proje kapsamında öğrenciler, mezun olmadan önce meslekleri ile alakalı olarak gözlem yapabilme imkânına erişecek, derslerde elde ettikleri bilgiyi gözlemleme alanı bulacak ve aynı zamanda kitaplarda yer almayan, hayati önem taşıyan bilgiyi sektörde öğrenip sektörel beceri de kazanarak iş dünyasının aradığı niteliğe sahip aday seviyesine yükselebilecek. Ayrıca bu proje ile öğrenciler staj gibi iş başı programlarının yanı sıra farklı kurum/kuruluşları görebilme ve yeni bir bakış açısı kazanabilme imkanına sahip olacaklar. İşi Yerinde Gözle Projesi’nde öğrenciler 1 ay içerisinde 10 gün boyunca ilgili kurumda gözlem yapma fırsatı bulacaklar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:14
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinop'ta akılalmaz görüntü!
    1. Sinop'ta akılalmaz görüntü!
    2. İzmir'de çok sayıda düzensiz göçmen..
    3. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    4. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    5. Günün ilk yarısında en çok değer..
    6. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    7. Kartal'da cinayet
    8. Borsada günün ilk yarısı (2)
    9. Günün ilk yarısında şehir..
    10. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    11. Borsada günün ilk yarısı (1)
    12. "Yabancı para birimi yatırım aracı..
    13. Serbest piyasada altın fiyatları
    14. İstanbul Aydın Üniversitesi doktor..
    15. Çin’de feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
    16. HDP’li başkan ve Meclis üyelerine..
    17. Teknoloji devrimi ‘Blockchain’in..
    18. Kadın çiftçiler bilgilendirildi
    19. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını..
    20. Schneider Electric,Avrupa Tedarik..
    21. 2759 Filistinli gözaltına alındı!
    22. MAHAYKO’dan kamu spotu
    23. Giresun'da yayladan dönenleri taşıyan..
    24. Hasan Kesek halterde Türkiye ikincisi..
    25. Çanakkale Ziraat Odaları İl..
    26. ERÜ’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    27. Gazişehir Gaziantepspor taktik çalıştı
    28. Maltepe Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi..
    29. Tekirdağ’da 37 mülteciyi taşıyan..
    30. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’