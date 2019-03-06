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KTO Karatay Odyoloji konulu sempozyumuna ev sahipliği yaptı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, KTO Karatay Odyoloji Günleri I kapsamında “Odyolojide Vestibüler ve Elektrofizyolojik Uygulamalar Sempozyumu” düzenlendi.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
KTO Karatay Odyoloji konulu sempozyumuna ev sahipliği yaptı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, KTO Karatay Odyoloji Günleri I kapsamında “Odyolojide Vestibüler ve Elektrofizyolojik Uygulamalar Sempozyumu” düzenlendi.


Sempozyum KTO Karatay Üniversitesi, Odyoloji Bölümü, Odyoloji Konuşma ve Ses Bozuklukları Derneği, Odyologlar Derneği ve MONOMED Mühendisliğin katkıları ile KTO Karatay Odyoloji Günleri I kapsamında düzenlendi. Konya Ticaret Odası Konferans Salonu’nda 5-6 Mart tarihlerinde yoğun uygulamalı eğitimlerle gerçekleşen etkinliğe odyoloji alanında çalışmaları bulunan akademisyenler, işitme sektörü temsilcileri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.



“Odyoloji alanında nitelikli laboratuvara sahibiz”


Türkiye’de çok az üniversitede odyoloji bölümünün bulunduğuna KTO Karatay Üniversitesi’nin de bu üniversitelerden biri olduğuna değinerek açılış konuşmasına başlayan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, “Sektörün içerisinde, sektörle bilgilerini paylaşan bir üniversite olduğumuzu bu programdaki paydaşlarımızla da bir kez daha göstermiş olduk. Odyoloji bölümünün olmazsa olmazı laboratuvarlardır üniversite olarak tam teşekküllü, son teknoloji laboratuvarlara sahibiz. Türkiye’de bu konuda iyi bir durumdayız, uygulamalı eğitim konusunda öğrencilerimize bütün imkanları sağlıyoruz. Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’na bağlı Odyoloji bölümümüzde de diğer alanlarda olduğu gibi etik kurallara bağlı, mesleği yeterliliği üst düzeyde odyologlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu vesile ile sempozyumda emeği geçenlere teşekkür ediyor, programın odyoloji alanına faydalar getireceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.



“İşitme sistemi sadece kulaktan ibaret değildir”


KTO Karatay Üniversitesi Odyoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Burak Öztürk ise, “Odyolojide Test Bataryası Yaklaşımının Önemi” konulu sunumu ile katılımcılara odyolojinin temel alanlarına ilişkin bilgiler aktardı. “İşitme sistemi sadece kulaktan ibaret değildir, odyoloji sadece işitme ile de ilgilenmez” diyen Öztürk, “Odyoloji sadece işitme ile ilgilenen bir bilim değildir, denge bozuklukları gibi konularla da yakından ilgilenir. Odyologların işi önce rahatsızlığı önlemek sonra ise doğru tanımlamaktır. Odyoloji işitsel değerlendirmenin tipi, derecesi, simetrisi ve yeri ile ilgilenir. Bu bilim dalında önemli olan farklı test sonuçlarının beraber değerlendirilerek yorumlanmasıdır” dedi.



“Hasta hikayesi çıkış noktamız”


Amaçlarının doğru testleri yeteri kadar hastaya uygulayıp, doğru sonuç elde etmek olduğunu da aktaran Öztürk, “Odyoloji testlerinde en önemli nokta hasta hikayesidir ve odyologlar için hikâye, tanı başlangıç noktasıdır” şeklinde konuştu.


Odyoloji alanında yurtdışında çeşitli çalışmalar yapan Giulio Dehesh ise odyolojinin teknolojik ve klinik bağlantılarına ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı. Sunumların akabinde odyoloji alanında kullanılan bazı testler uygulamalı olarak gösterildi.


Odyoloji Günleri I kapsamında gerçekleştirilen “Odyolojide Vestibüler ve Elektrofizyolojik Uygulamalar Sempozyumu” sunumların ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
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