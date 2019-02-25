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KTO Karatay, KPSS Ön Lisansta bölge birincisi

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi öğrencileri, 2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu’na göre Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesinde bulunan 12 üniversite içerisinde ilk sırada yer aldı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:31
KTO Karatay, KPSS Ön Lisansta bölge birincisi

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi öğrencileri, 2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu’na göre Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesinde bulunan 12 üniversite içerisinde ilk sırada yer aldı.


Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) “2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporunu” yayımlandı. KTO Karatay Üniversitesi 4 Kasım 2018 tarihinde 95 sınav merkezinde uygulanan ve toplamda 749 bin 396 adayın girdiği KPSS Ön Lisansta hem Türkiye genelinde hem de KOP Bölgesinde bulunan üniversiteler arasında başarısı ile öne çıktı. KTO Karatay Üniversitesi öğrencileri, KOP Bölgesi üniversiteleri arasında 12 üniversite içerisinde ilk sırada yer alarak bölgedeki başarısını biz kez daha kanıtladı.


Toplamda 436 KTO Karataylının katılım sağladığı sınavda KTO Karatay Üniversitesi ayrıca Türkiye geneli değerlendirmede de 10. sırada yer alarak bilimsel araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerindeki iddiasını KPSS başarısı ile de göstermiş oldu. KTO Karataylılar ÖSYM’nin gerçekleştirdiği KPSS Ön Lisans sonuçlarına göre, üniversite bazında yayımlanan başarı listelerinde üniversitenin ismini yukarılara taşımış oldu.KTO Karataylı öğrenciler en yüksek 93,05, ortalamada ise 70,50 puanla bölge ve ülke genelinde üniversite başarısını bir kez daha perçinledi.



“Öğrencilerimiz ülkemizin hedeflerine başarıları ile katkı sağlayacaktır”


KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, öğrencileri 2018-KPSS Ön Lisansta göstermiş oldukları başarılarından dolayı tebrik ederek, gelecek umutlarının gençlikte olduğunu belirtti. Üniversite olarak bilimsel anlamda her türlü imkanı öğrencilerin hizmetine sunduklarını aktaran Rektör Sade, “Üniversite olarak bilimin ışığında, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyayı aydınlatma idealinde, iş dünyasının nitelikli insan kaynağını karşılamayı hedeflemekteyiz. Temennimiz akademik alanda göz dolduran başarılarınızın yanında atalarımız gibi geleceğe de ışık tutan projeleriniz ve çalışmalarınızla bilge insanlar olmanızdır. Türkiye’nin ve insanlığın size ve birikiminize ihtiyacı var. Sizler bu üniversitede elde ettiğiniz bilgileri daha ileriye taşıyarak ülkemizin hedeflerine katkı sağlayacaksınız. 2018-KPSS Ön Lisansta göstermiş oldukları başarılarından ötürü öğrencilerimizi ve emeği geçen akademisyenlerimizi tebrik ederim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:31
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