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KTO Heyeti Ankara Lojistik Üssü’nde

Kayseri Ticaret Odası(KTO), Ankara Lojistik Üssü’ne inceleme ziyaretinde bulundu.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:58
KTO Heyeti Ankara Lojistik Üssü’nde

Kayseri Ticaret Odası(KTO), Ankara Lojistik Üssü’ne inceleme ziyaretinde bulundu.


KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetimi, Türkiye’nin ilk ve tek Uluslararası Taşımacılık Üssü olan merkezde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. KTO heyetine incelemeler sırasında, Ankara Lojistik Üssü Genel Koordinatörü Metin Perk eşlik etti. Lojistik merkez hakkında detaylı bilgiler aktaran Perk, 700 bin m2 olan üssün, 400 firma ve 2500 çalışan sayısı ile önemli bir yatırım merkezi olduğunu belirtti.


Merkezde bulunan depoları, ofis ve ticari alanlarını, yurtiçi lojistik şirketlerini, Gümrük Müdürlüğünü, yurt içi- yurt dışı nakliye merkezlerini,TÜVTÜRK’ü ve sosyal tesisleri dolaşarak yatırım olanaklarını yerinde inceleyen heyet, incelemeler sonunda genel koordinatör ile toplantı yaparak yatırımların mevcut durumlarını masaya yatırdı.


Ziyareti değerlendiren Başkan Gülsoy Genel Koordinatöre göstermiş olduğu ilgi ve alaka için teşekkür ederek inceleme ziyaretinin oldukça verimli geçtiğini ifade etti.


Kayseri’de de böyle bir merkeze ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Gülsoy;“Ankara’da yerleşik 45 uluslararası nakliye şirketi tarafından bölgenin coğrafi, ticari önemi ile sektörün ihtiyaçları ve sektörden gelen yoğun talepler dikkate alınarak kurulan bu merkez, dünya çapında krizin konuşulduğu günlerde, ülkemiz ve bölgemiz ekonomisine ciddi bir katkı sağlamaktadır. Anadolu’nun iç limanı olmaya aday bu büyük proje, tüm şirket ve kurumları ortak bir noktada buluşturuyor. Tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar düşünülen merkez önemli bir yatırım alanıdır. Türkiye’de ilk ve tek olan merkez Ankara ile sınırlı kalmamalı,özellikle Kayseri’de de alt yapısı sağlam güçlü bir lojistik merkezi kurulmalıdır. Böyle önemli bir merkezin, ihracatımıza büyük katkı sağlayacağına da inancımız tamdır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:58
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