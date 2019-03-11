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KTO AB Bilgi Merkezinden Kadınlar Günü Etkinliği

Kayseri Ticaret Odası (KTO) AB Bilgi Merkezi ve TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde ’Dünya Kadınlar Günü’ münasebetiyle program düzenlendi.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:32
KTO AB Bilgi Merkezinden Kadınlar Günü Etkinliği

Kayseri Ticaret Odası (KTO) AB Bilgi Merkezi ve TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde ’Dünya Kadınlar Günü’ münasebetiyle program düzenlendi.



"Türkiye’nin Önce Kadınları" sergisi ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; Türk toplumunda kadına verilen öneme değinerek; kadınlar için söylenen onlarca hadisi şerif ve veciz sözlerinin kadına verilen önemin göstergesi niteliğinde olduğunu söyledi.



Kadınların hikâyelerinin bir güne sığdırılamayacak kadar zengin olduğunun altını çizen Başkan Gülsoy; “Bir toplumun gelişme düzeyi, kadınların özgürlüğü ve saygınlığı, üretim ve yönetimdeki yeri ile ölçülmektedir. Türk kadını tarihin her döneminde ülkesi ve milleti için yaptığı fedakârlıklarla adından söz ettirmiş; sosyal ve ekonomik hayatın her alanında başarılı olmuştur. Üstlendiği her rolü layıkıyla yerine getiren kadınların özellikle iş dünyasında daha fazla yer almaları gerektiğine inanıyor, bu kapsamda kadın girişimci sayısının artması adına yapılacak çalışmaları desteklediğimizi de ifade etmek istiyorum. Odamız koordinatörlüğündeki siz değerli Kadın Girişimciler Kurulunun da bu konuda yeni girişimcilere örnek olmak konusunda üzerine büyük vazifeler düşmektedir” ifadelerini kullandı.



Program, Başkan Gülsoy’un konuşmasının ardından Dr.Öğr.Üyesi Füsun ACAR moderatörlüğünde Kayseri’nin girişimci kadınlarının " İş Dünyasında Kadın" paneli ile devam etti. KTO Konferans salonunda gerçekleştirilen program, Lüleburgaz’ın Ertuğrul Köyü’nde emekli müzik öğretmeni Şükran Akdeniz’in girişimiyle kurulan Cumhuriyet Kadınları Korosu’nun hikâyesi anlatılan ’Umutlu Bir Hikaye’ adlı filmin gösterimi ile son buldu.



Kayseri AB Bilgi Merkezi, Dünya Kadınlar Gününü düzenlediği hem bilgilendirici hem kültürel etkinliklerle katılımcıların yoğun ilgisi ile kutladı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:32
  1. sergi
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