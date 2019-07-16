KTO, 15 Temmuz’da Yine Meydanda Nöbetteydi

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, verilen destansı mücadele bir kez daha unutulmadı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) mensubu olarak Kayseri Ticaret Odası (KTO), Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB) 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan anma törenlerinde demokrasi çadırı ile yerini aldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yapılan etkinlikler, Kayseri Valisi ve il protokolünün teşrifiyle Kartal Şehitliği önünde “Milli Birlik Yürüyüşü” ile başladı ve ardından Cumhuriyet Meydanı’nda geç saatlere kadar devam etti.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KTB Başkanı Recep Bağlamış başta olmak üzere Oda ve Borsa Meclis Başkanları, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Odalar ve Borsa üyelerinin ziyaret ettiği çadırda, meydandaki vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy 15 Temmuz’un Türk Milleti için kahramanlık, özgürlük ve demokrasi destanının adı olduğunu dile getirerek, "15 Temmuz,devletin içine sızmış ihanet şebekesine, terör örgütlerine karşı bu milletin diriliş ve varoluş hamlesidir.15 Temmuz, genelde milletimizin, özelde ise,siz kıymetli hemşerilerimizin, devletine, dinine,bayrağına, ezanına, demokrasisine velhasıl tüm kutsallarına ve değerlerine her şart altında sahip çıktığını gösteren tarihi bir gecenin adıdır. Üç yıl önce vatan sevdalısı Kayserililer nesepleri, mezhepleri, meslekleri ve siyasi görüşleri ne olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan, bu Meydan’da toplanarak, ecdadının kanıyla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne ve tüm kutsallarına canı pahasına sahip çıkacağı bir kez daha göstermiştir. O gün bizzat ve gönlü ile bu Meydan’da yer alarak darbe girişiminde bulunan alçaklara karşı birlik ve beraberlik içerisinde, ‘kahrolsun darbeciler, kahrolsun hainler’ diye haykıran tüm hemşerilerimi, o gece verdiğimiz tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, bu organizasyona katkı veren herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer kurum ve kuruluş temsilcilerinin de ziyaret ettiği Odalar ve Borsa ortak çadırında, geç saatlere kadar süren etkinlikler kapsamında şehitler için okunan dualara eşlik edildi.