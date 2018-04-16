KSYÖ, kimyasal saldırıyı incelemek için Duma'ya giremedi

BBC Türkçe'nin haberine göre, OPCW Başkanı Ahmet Üzümcü, kimyasal saldırı iddialarını araştırmak üzere Suriye'ye giden heyetin Duma kentine erişimine henüz izin verilmediğini açıkladı.

Ahmet Üzümcü, Şam yönetiminin, Suriye'ye giden OPCW heyetine Duma bölgesindeki güvenlik sorununun halen devam ettiğini ilettiklerini söyledi.

Üzümcü'nin verdiği bilgiye göre, Suriyeli yetkililer olayla ilgili 22 tanığın başkent Şam'a getirilmesini önerdi.

OPCW heyeti, kimyasal saldırı iddialarını incelemek üzere geçen hafta Suriye'ye gitmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May Avam Kamarası'ndaki konuşmasında Rusya'yı, Duma'daki saldırı ile ilgili gizleyen Suriye hükümetini desteklemekle suçladı. Theresa May, Rusya ve Suriye'nin, OPCW heyetinin saldırı bölgesinde bilgi toplamasını önlediğini söyledi.

BBC'nin HARDtalk programına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise bu iddiayı reddetti. Sergey Lavrov, Duma kentinde kimyasal saldırı düzenlenmediğini söyledi.