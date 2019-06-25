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KSBÜ Tıp Fakültesi’nde mezuniyet sevinci

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi’nden mezun olan 50 öğrenci, törenle hekimlik mesleğine adım attı.

25 Haziran 2019 Salı 11:46
KSBÜ Tıp Fakültesi’nde mezuniyet sevinci

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi’nden mezun olan 50 öğrenci, törenle hekimlik mesleğine adım attı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törenin açış konuşmasını Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Mustafa Cem Algın yaptı. Algın, Tıp Fakültesinin kuruluşunun 11. yılında 5. mezuniyet törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.


Rektör Vural Kavuncu, sevinç ve gururu bir arada yaşadıklarını belirterek, mezun olan öğrencileri tebrik etti.


Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık söz aldı. Işık, “İnsanların en hayırlısı insana hizmet edendir anlayışının en somut örneği mesleğin mensuplarısınız. Zerre kadar şüphemiz yok bu anlayışla burada yetiştirildiniz. Bundan sonra da ülkemizin her yerinde hizmet edecek, dua alacaksınız” dedi.


Başarıyla mezun olan öğrencilerin sevinç ve mutluluklarını paylaştıklarını belirten Vali Dr. Ömer Toraman, “Kamu hizmetleri içerisinde hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayacak ve en üst sıraya koyulacak birinci kamu hizmeti belki de sağlık hizmetleri diyebiliriz. Türkiye, sağlıkta dönüşüm projesiyle beraber çok kıymetli sağlık hizmetlerini vatandaşıyla buluşturur hale geldi ve her geçen gün daha da yukarıya gitmek için gayret gösteriyor. İnşallah genç hekim arkadaşlarımız da bu gayretin bir parçası olacaklar. Bu coğrafyayı, bu milleti tanıdıkça hiçbir ayrım gözetmeksizin çalışacak; ne kadar güçlü bir devlet ve millet olduğumuzu bizzat yaşayarak göreceksiniz. Nereye giderseniz gidin hep el üstünde tutulacaksınız” diye konuştu.


Protokol konuşmaları ve Hipokrat Yemini’nin ardından Tıp Fakültesi dönem birincisi Dr. Miyase Orhan, mezuniyet kütüğüne adının yazılı olduğu plaketi çaktı. Sağlıkta şiddete dikkat çeken Orhan, “Bu gerilimli durumun bir an önce son bulmasını diliyor, sağlık şehitlerimizi saygıyla anıyorum” şeklinde konuştu.


Tören, Vali Dr. Ömer Toraman ile diğer protokol üyeleri tarafından Hipokrat Yemini eden 50 öğrenciye diplomalarının verilmesi ve öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi. (EFE-)

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:46
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