KRT TV kapanıyor mu? Kültür TV neden kapanıyor? KRT TV sahibi kim?

Kültür TV yani KRT TV son dakika kararıyla kapanıyor. Muhalif kimliğiyle bilinen KRT TV yayın hayatına son verileceği açıklandı. Son dönemde provokatif haberleriyle gündeme gelen KRT TV'nin fişi çekiliyor.

KRT TV'nin yayın hayatına son vereceğini duyuran isim ise Avukat Fidel Okan oldu. Fidel Okan sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda KRT TV’nin kapatılacağını duyurdu. Okan şunları yazdı; "Biraz önce @krtkulturtv sahibi Didem hanımla uzun bir görüşme yaptık. Şimdi aldıkları kararla KRT'nin yayın hayatına gelecek ay son vereceklerini açıkladı."

YAŞAR OKUYAN "ANIRIRIM" DEMİŞTİ

Yaşar Okuyan, KRT TV'de Haber Merkezi programında Çağlar Cilara'nın konuğu olmuş, MHP’nin 24 Haziran seçimlerinde barajı geçemeyeceğini iddia ederek, MHP için "Barajı geçmesi durumunda anırırım" demişti. Yaşar Okuyan, seçimlerde MHP’nin barajı geçmesi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bahçeli ve MHP'den özür diliyorum" dedi.

KRT TV KİMİN?