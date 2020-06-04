Kronik hastalar ne zaman çalışmaya başlayabilir? Kronik hastalar idari izinli sayılacak mı?

Koronavirüs için alınan önlemlerin esnetilmesi kapsamında uygulamaya konan normalleşme süreci ile birlikte kamuda idari izinli olan çalışanlar için işbaşı yaptı. Peki kronik hastalar idari izinli sayılacak mı?

Kronik hastalar ne zaman çalışmaya başlayabilir? Hiçbir yerde haber yok bu konuda. Sorusuna Hürriyet yazarı Noyan Doğan şu şekilde cevap veriyor: “Yeni yayımlanan genelge ile kamuda çalışanların Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalar idari izinli sayılacak ve görevlerini yerine getirmiş sayılacaklar. Özel sektörde ise durum biraz daha farklı. Eğer işveren çalışma kararı almışsa, kronik hastalığı olanlar işvereni ile konuşarak, işbaşı yapabilir.”