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Metrobüslerin günlük kazancı 450 bin doları buluyor

Son günlerde özellikle Altunizade ve Zincirlikuyu'daki yoğunluk ve yaşanan aksamalarla gündem olan metrobüsten elde edilen gelirin günlük ortalama 450 bin dolar olduğu belirtiliyor.

03 Ekim 2019 Perşembe 12:35
Metrobüslerin günlük kazancı 450 bin doları buluyor

İstanbullulara hizmet veren Metrobüs, son günlerde yoğunluk ve yaşanan aksamalarla gündemde. Yapıldığı dönemde düşük maliyet, yüksek fayda ve hizmet anlayışıyla hayata geçirilen Metrobüs verdiği hizmet kadar cirosu ile de dikkat çekiyor.

950 bin yolcu

Son günlerde yoğunluk, arazılar ve rötarları ile gündeme gelen Metrobüs sistemi dünyanın en büyük ve kalabalık şehirlerinden olan İstanbul'un ulaşımında özel bir yere sahip. Günlük ortalama 950 bin kişiyi taşıyan metrobüs şehrin ulaşımının önemli bir yükünü kaldırıyor.

Metrobüs D 100 karayolunun ortasında kendisine ayrılan gidiş ve geliş olmak üzere iki şeritli yolda günde yaklaşık 950 bin kişi taşıyor. Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında faaliyet gösteren mevcut sistem, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçerek İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlıyor.

Günlük gelir 450 bin dolar

Dört farklı etapta tamamlanan metrobüsün toplam maliyeti araçları da dahil yaklaşık olarak 400 milyon dolar oldu. Metrobüs'ün ortalama olarak yapılan bir hesapla günlük cirosu 450 bin dolar yıllık bazda ise toplam ciro yaklaşık 170 milyon dolar.

Metrobüs sistemi, toplam uzunluğu 52 kilometre ve 37'si Avrupa, 7'si Anadolu yakasında olmak üzere toplam 44 duraktan oluşuyor. Kesintisiz, tek bir yol üzerinde seferlerin gerçekleştiği Metrobüs'te, farklı duraklar arasında sefer gerçekleştiren 8 farklı hat bulunuyor. Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs hattında yolculuk süresi yaklaşık 83 dakika sürüyor. Haftanın her günü 24 saat süreyle hizmet veren metrobüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT tarafından işletiliyor.

545 araç hizmet veriyor

Metrobüs filosunda 165 kişi kapasiteli 250 Capacity ve 160 kişi kapasiteli 295 Conecto tipi olmak üzere toplam 545 taşıt bulunuyor.

Metrobüsün, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde yapılan ulaşım organizasyonlarında birçok uluslararası ödülü de bulunuyor.

Yaşanan krizler

Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk, işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı. Uzun kuyrukların oluştuğu durakta vatandaşlar toplu taşımaya binebilmek için ortalamanın üzerinde çaba sarf etmek zorunda kalmıştı. İBB, sıkışıklığın sebebinin işaretleri yanlış anlayan iki şoför olduğunu duyurmuş ancak sıkışıklık devam etmişti. Bu gün de Zincirlikuyu durağında aşırı yoğunluk olduğu gözlemlenmişti.

İBB'ye tepki büyük! Şimdi de Zincirlikuyu metrobüs durağı tıklım tıklım

Metrobüs krizinin sebebi oldu!

Selde yok, depremde yok, metrobüs çilesinde yok... Ekrem İmamoğlu senin görevin ne?

İBB özür dileyip "boş metrobüs göndereceğiz" demişti... Altunizade bildiğiniz gibi!

Metrobüs durağında insan seli

İstanbul'da metrobüs çilesi devam ediyor

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, metrobüs çilesini iki şoföre bağladı

 

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 12:35
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