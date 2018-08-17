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Krizin sürdüğü Yemen’e insani yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2014 yılından bu yana iç çatışmaların yaşandığı Yemen’e gıda ve barınma malzemesi yardımında bulundu. Yardımlardan 55 bin Yemenli istifade etti.

17 Ağustos 2018 Cuma 14:22
Krizin sürdüğü Yemen’e insani yardım

Yemen yedi yıldır ciddi bir siyasi ve insani krizle karşı karşıya. Çeşitli aktörlerin dâhil olduğu ülkedeki krizde çözüme dair halen kayda değer bir gelişme bulunmuyor. Mevcut iç karışıklık ve siyasi istikrasızlık sebebiyle ekonomik ve sosyal yapı durma noktasına geldi. Kamu kurumları, aylardır vatandaşlara yeterli hizmeti ulaştıramazken İHH İnsani Yardım Vakfı insani krizin yaşandığı ülkede mağdur ailelere yönelik yardım projeleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda hayırseverlerin destekleriyle İHH, Yemen'de 55 bin kişiye gıda kumanyası, yatak ve battaniye yardımında bulundu.

Yardımlar, son iki aydır yaşanan şiddetli çatışmalardan dolayı 5 bin ailenin göç etmek zorunda kaldığı Yemen’in liman kentlerinden biri olan Hudeyde ile başkent Sana, Taiz ve İbb’de dağıtıldı. Gıda yardımlarından bin 213 aile faydalanırken yatak ve battaniyeden de bin 600 aile istifade etti. 

İHH, geçtiğimiz ay Yemen’in Sana şehrindeki 177 aileye de hijyen kiti dağıtımında bulunmuştu. İHH ayrıca Mart ayından bu yana Sana, Taiz, İbb, Hudeyde, Dhımar, Abyan, Amran, Lahıj, Raymah, al-jawf ve al-Mahwit illerinde 6 bin 876 aileye kumanya dağıtmıştı. 

Yardımlar sürecek

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleri ile Yemen’deki faaliyetlerini kriz bitene dek sürdürecek. Hayırseverler, Yemen yardımlarına destek olmak için YEMEN yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL bağışta bulunabilecek. 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 14:22
  1. İHH İnsani Yardım Vakfı

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