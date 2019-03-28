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Krize kafa tuttu döner fiyatını yarıya indirdi

Diyarbakır ‘ın Sur ilçesinde bir döner ustası krize kafa tutarak döner fiyatını yarıya indirdi.

28 Mart 2019 Perşembe 13:17
Krize kafa tuttu döner fiyatını yarıya indirdi

Diyarbakır ‘ın Sur ilçesinde bir döner ustası krize kafa tutarak döner fiyatını yarıya indirdi.


Diyarbakır’da döner ustası Veysi Açıkgöz (45), krize kafa tutup döner fiyatlarını yarı yarıya indirdi. İndirim sonrası lokantası önünde uzun kuyruk oluşan Açıkgöz, günde 110 kilogram et sattığını belirterek Sur ilçesini doyurduğunu söyledi. 100 gram et döneri 8 liraya satan Açıkgöz, vatandaşların ilgisini beğendiği için 3 farklı noktada bulunan şubelerinde de aynı kampanyayı başlattığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:17
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