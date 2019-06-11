0553 313 94 23

Krize ilişkin çarpıcı açıklama! ‘İsrail´in de parmağı var’

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Fatih sondaj gemisi mürettebatına ilişkin aldığı kararı değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Türkiye´nin Doğu Akdeniz´deki kaynaklardan vazgeçmesi için baskı oluşturulduğunu belirterek, olayda İsrail´in de parmağı olduğunu düşündüğünü vurguladı.

11 Haziran 2019 Salı 12:39
Krize ilişkin çarpıcı açıklama! ‘İsrail´in de parmağı var’

İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin   mürettebatına ilişkin aldığı kararı değerlendirdi. Ada topraklarındaki zenginliklerin iki devletin eşit olarak bölüşmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Caşın, Birleşmiş Milletler kararlarında da bu kaynakların her iki toplumun ortak iradesinde olduğunu ifade etti.

“Tutuklama olursa deniz kuvetleri ateş açar”

Tutuklama kararının yetkisiz, hukuken sakat ve hiçbir hükmünün olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Caşın, savaş çıkması durumunda sorumluluğun Güney Kıbrıs Rum yönetimine ait olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Caşın, "Akdeniz´deki gemi egemen bir devlet olarak Türkiye´ye aittir. Araştırma gemisinin uluslararası sulardaki faaliyetleri Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku sözleşmesi, uluslararası genel hukuk kurallarına göre Türkiye´dedir. Eğer tutuklama girişimi olursa Türkiye´nin deniz kuvvetleri ateş açar. Bu durumda doğacak kayıplardan Güney Kıbrıs Rum yönetimi sorumludur" dedi.

Amerika ve Avrupa Birliği´nin (AB) bölgede Türkiye´yi görmezden geldiğini söyleyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, bunun NATO ve müttefiklik ilkelerine ters olduğunu belirtti. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tutuklama kararını tek başına almasının mümkün olmadığını ifade eden Prof. Dr. Caşın, "Onu azmettiren Brüksel ve Washington´dur" diye konuştu.

“Türkiye asla geri adım atamaz”

Türkiye´nin meşru müdafaa hakkı olduğunu aktaran Prof. Dr. Caşın, "Türkiye asla geri adım atamaz. Doğu Akdeniz´deki haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz, zaten yetkililer söyledi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi hukuka aykırı adımı KKTC´nin ve Türkiye´nin egemenlik haklarına tecavüzdür. Türkiye´nin meşru müdafaa hakkı vardır. Doğacak sorumluluk Rumlara aittir" ifadelerini kullandı. 

“İsrail´in de parmağı var”

Bu adımla Türkiye´yi suçlu duruma düşürmek, savaş nedeni çıkarmak istediklerini vurgulayan Prof. Dr. Mesut Hakkın Caşın, olayda İsrail´in de parmağı olduğunu düşündüğünü ifade etti.

“Türkiye kabul edemez”

İsrail, Mısır, Yunanistan ve Suudi Arabistan´ın Doğu Akdeniz´de deniz ve hava tatbikatlarını Türkiye üzerinde baskı unsur oluşturmak için yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Caşın, "Türkiye´nin Doğa Akdeniz´de 150 yıl yetecek kadar yer alan hidrokarbon kaynaklarından vazgeçmesi için baskı oluşturuluyor. Bizi bölgeden diskalifiye etmek istiyorlar. 'Türkiye sadece pazar olsun oradan çıkan kaynakları satın alsın' mantığı var. Böyle bir şeyi Türkiye kabul edemez" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:39
  1. İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın
  2. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
  3. Fatih sondaj gemisi
  4. Türkiye
  5. Amerika
  6. Avrupa Birliği (AB)
  7. Doğu Akdeniz
  8. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Özcan kursiyerleri yalnız bırakmadı
    1. Başkan Özcan kursiyerleri yalnız..
    2. Bilecik’te Şeyh Edebali Türbesi’nin..
    3. İsrailli Bakan'dan Mescid-i Aksa'ya..
    4. Pençe Harekatı sonrası harekete..
    5. Vali Demirtaş, en çok atık toplayan..
    6. Ağaçtan düştü belini kırdı
    7. Milli hentbolcular, 2020 Avrupa..
    8. Hatayspor Kulübünde olağanüstü kongre..
    9. Krize ilişkin çarpıcı açıklama!..
    10. Türkiye’de 40 bin kişiMS hastası
    11. Mızraklı: "Çocuk eksenli çalışmalar..
    12. "23 Haziran'da tek bir oyumuza halel..
    13. Aliağa Belediyesinin her ay bir kitap..
    14. Sivas’ta “Robot Şenliği”
    15. Ekmekte zehre genç “Tırpan”
    16. "Sokağın tatları" Akasya’da
    17. Bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il..
    18. 160 DTO üyesi, Barselona yolcusu
    19. "Rusya ile 100 milyar dolarlık ticaret..
    20. Vali Deniz, MUDER’i ağırladı
    21. Başkan Tuncel, Atburgazlılara verdiği..
    22. 20 dolarlık telefonlar dünyayı..
    23. Eskişehir’de şimşekli gece
    24. Medipol Başakşehir, Okan Buruk ile..
    25. Tokat’ta 6 ürün için coğrafi işaret..
    26. 610 milyonluk filoya rağmen vergi..
    27. Konya’da 3. yüzyıla dayanan tarihi..
    28. Sinop’ta boğulmalara karşı önlem
    29. (Özel) Mersin’de son 5 yılda denizden..
    30. Karar yazarı Akif Beki rakı masası ile..
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı