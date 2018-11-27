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Putin'den Ukrayna'daki 'sıkıyönetim' kararıyla ilgili ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'nın aldığı sıkıyönetim kararı ile ilgili endişe duyduğunu belirtti.

27 Kasım 2018 Salı 09:00
Putin'den Ukrayna'daki 'sıkıyönetim' kararıyla ilgili ilk açıklama

Geçtiğimiz pazar günü Rus ve Ukrayna savaş gemileri Azak Denizi'nde karşı karşıya gelmiş, Rus karasularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.

Ukrayna gemilerine ateş açan Rus gemileri 6 Ukrayna askerinin yaralanmasına sebep olmuş ve iki ülke savaşın eşiğine gelmişti.

Dün Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, 25 Ocak'a kadar geçerli olan bir sıkıyönetimi ülkede ilan etmiş, mecliste bu kararı onaylamıştı.

Putin'den ilk açıklama: Endişeyim!

Bugün ise bu karara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den karşılık geldi. Rus lider, bu karar karşısında "ciddi olarak endişelendiğini" söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edilmesinden ötürü derin endişe duyuyoruz." dedi.

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, iki liderin, Kerç Boğazı'nda Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik nedeniyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, Ukrayna'yı uluslararası hukuku çiğnemekle suçlayan Putin, "Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edilmesinden ve ordularının savaşa hazır konuma getirilmesinden ötürü derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 09:00
  1. rusya
  2. Putin
  3. Ukrayna
  4. sıkıyönetim
  5. kriz
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