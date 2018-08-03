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Kriz sonrası Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama: İlişkileri güçlendireceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında bu sabah Singapur'da gerçekleşen ikili görüşme sona erdi. İki bakan sorunların çözümü konusunda mutabık kaldı. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Son derece yapıcı bir konuşma oldu" dedi.

03 Ağustos 2018 Cuma 09:20
Kriz sonrası Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama: İlişkileri güçlendireceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ​ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Bu görüşme sonrası Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Çavuşoğlu’nun açıklamaları;

Biraz önce Pompeo ile bir görüşme gerçekleştirdim. Önce şunu söylemek isterim, ülkeler arasında sorunlar olabilir, görüş ayrılığı da olabilir. Fakat biz Türkiye olarak her zaman diplomasiyle diyalogla mutabakatla çözmeyi arzu ettik. Yaklaşımımız da her zaman böyle oldu. Tehdit diliyle ve yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamayacağını da başından beri söyledik, bugün yine tekrarladık. Bunun da iyi şekilde anlaşıldığını düşünüyoruz.

SON DERECE YAPICI BİR GÖRÜŞME

Görüşmede, var olan sorunları nasıl çözeceğimizi, nasıl adım atacağımızı değerlendirdik. Son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Bir görüşmede bu krizlerin hepsinin çözülmesi beklenemez.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 09:20
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Mike pompeo

YORUM YAZ

  • SametSamet24 dk önce
    Aynen mutabık kalalım, bizde abd nin en kritik iki bakanına ambargo koyalım, hatta sorunların çözümü için Türkiye'ye göndermek zorunda oldukları iki bakana ambargo koyalım ki sorunları çözmeye bile gelemesinler. İncirliği kapatalım, nato dan çıkalım. ab müzakerelerini sonsuza dek durduralım. Erdoğan bütün Müslümanlara abd ye boykot çağrısı yapsın. Bakın görün ab bile Türkiye'nin yanında saf tutup abd ye rest çekmiyor mu !
  • muhjaiddinmuhjaiddin33 dk önce
    Abd dışişleri bakanının açıklaması: " yaptırımlar ile rahip konusunda ne kadar ciddi olduğumuz gösterdik." Bizim bakanın açıklaması:" çok yapıcı bir görüşme oldu"...Bir daha birileri burada abd ye şunu yapalım bunu yapalım diye yorum yazarsa ağır konuşurum...Bizim atarımız buraya kadar..
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