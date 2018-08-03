Kriz sonrası Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama: İlişkileri güçlendireceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ​ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Bu görüşme sonrası Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Çavuşoğlu’nun açıklamaları;

Biraz önce Pompeo ile bir görüşme gerçekleştirdim. Önce şunu söylemek isterim, ülkeler arasında sorunlar olabilir, görüş ayrılığı da olabilir. Fakat biz Türkiye olarak her zaman diplomasiyle diyalogla mutabakatla çözmeyi arzu ettik. Yaklaşımımız da her zaman böyle oldu. Tehdit diliyle ve yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamayacağını da başından beri söyledik, bugün yine tekrarladık. Bunun da iyi şekilde anlaşıldığını düşünüyoruz.

SON DERECE YAPICI BİR GÖRÜŞME

Görüşmede, var olan sorunları nasıl çözeceğimizi, nasıl adım atacağımızı değerlendirdik. Son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Bir görüşmede bu krizlerin hepsinin çözülmesi beklenemez.