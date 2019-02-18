Akdeniz'de büyük kriz! Savaş gemileri karşı karşıya geldi

Akdeniz'de İngiltere'ye bağlı denizaşırı toprak parçası olan Cebelitarık, İspanya ve İngiltere arasında yeniden kriz yarattı.

Ceberitarık'ta İspanya ile İngiltere arasında kriz yaşanıyor.

Brexit sonrasında durumunun belli olmadığı Ceberitarık açıklarında dün bir kriz yaşandığı açıklandı.

İngiltere tarafından yapılan açıklamada, "İspanyol savaş gemileri, denizdeki ticari gemileri uzaklaştırmaya çalıştı. Devreye İngiliz donanmasının girmesiyle silahlı ve askerli İspanyol gemisi kaçtı. Bu hareketler ahmakça bir oyun" dedi.

Cebelitarık sorunu

BM'nin "özerk olmayan ülke" listesinde yer alan, İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk bölgesinin egemenliği 1713'te imzalanan Utrecht Antlaşması ile İspanya tarafından İngiltere'ye devredilmişti.

İspanya, bu anlaşmada boğaz ve kara suları ile ilgili bir hüküm olmadığını savunurken, İngiltere ise Cebelitarık'ın bütün olarak kendisine bırakıldığını belirtiyor. Aynı şekilde İspanya, Cebelitarık sorununa karşı BM'nin toprak bütünlüğü ve dekolonizasyon ile ilgili kararlarını gerekçe gösterirken, İngiltere yarımadanın kendi siyasi statüsünü belirleme hakkına sahip olduğunu savunuyor.

Yaklaşık 34 bin kişinin yaşadığı Cebelitarık'ın ekonomisi, "off-shore" bankacılığı, internet üzerinden bahis ve turizme dayanıyor. İspanya'nın güneyindeki 6,7 kilometrekarelik kara parçası, askeri ve diplomatik gerekçelerle zaman zaman İspanya ile İngiltere arasında gerginliğe yol açıyor.