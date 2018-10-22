0553 313 94 23

Kriz kapıda! Petrol fiyatları yükseliyor

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından petrol fiyatlarının yükseldiği bildirildi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:32
Kriz kapıda! Petrol fiyatları yükseliyor

Kaşıkçı olayının ardından gerilen Suudi Arabistan - Batı dünyası ilişkileri petrol fiyatlarına yansıdı. Petrolün varil fiyatı 80 doların üzerini test etti. Öte yandan ABD'nin İran’a yönelik yeni ambargolarının da iki hafta içerisinde yürürlüğe girecek olması petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Suudi Enerji Bakanı Khalid El-Falih, Rusya’nın TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan’ın batıya yönelik olarak bir petrol üretimi kısıtlamasına gitmeyeceğini bunun yerine İran’ın arzını da karşılamaya yönelik bir artışın söz konusu olabileceğini" söyledi.

Buna karşın ABD'li bazı siyasetçiler Suudi Arabistan’a gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine karşılık yaptırım uygulanması gerektiğini savunuyorlar.

Bakan Falih, Suudi Arabistan’ın petrol üretimini günlük 10.7 milyon varilden 11 milyon varile çıkarabileceğini, Birleşik Arap Emirlikleri ve OPEC üyesi körfez ülkelerinin de 200 bin varil ek yapması halinde günlük üretimi 12 milyon varile çıkarabileceklerini söyledi. Bu açıklamalara karşın petrol fiyatları sabah saatlerinde 80 doların üzerine çıktı ve 80,23 dolar oldu.

Ticaret savaşları petrolü etkiliyor

ABD'nin İran ambargosunun etkilerinin henüz ne olacağının tam olarak bilinemediğine dikkat çeken Oil Associates stratejisti Tamas Varga, bunun ortaya çıkmasından sonra "önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde petrol fiyatlarının ne olacağının netleşeceğini" belirtiyor.

Öte yandan ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları petrol talebini olumsuz etkiliyor.

OPEC önümüzdeki yıl için günlük üretimin 32.8 milyon varilden 31.8 milyon varile düşeceğini tahmin ediyor.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 17:32
  1. Suudi Arabistan
  2. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir’de midibüs sürücüsüne yumruklu saldırı
    1. Başakşehir’de midibüs sürücüsüne..
    2. İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar!
    3. PKK'nın zorla silah altına aldığı bir..
    4. Hafif yanık tedavisi nasıl olmalı?
    5. Efsane resmen geri döndü! Resmi..
    6. Kavanoz kapağı açmanın pratik yolları
    7. Bebek emmezse anne sütü kesilir mi?
    8. Öksürüğe pratik çözümler
    9. Balık avlamaya giden 3 arkadaş kayboldu
    10. Eşinden flaş iddia! İnterpol Başkanı..
    11. Kefir ve yoğurtun faydaları..
    12. İran'dan Kaşıkçı açıklaması: Örtbas..
    13. Bıçakladığı arkadaşını sağlık ocağına..
    14. ABD'den dikkat çeken Kaşıkçı açıklaması
    15. Bartın’da üretildi, Almanya’ya..
    16. Limon ve sarımsak ikilisi
    17. CEO'dan 'yerli otomobil' açıklaması:..
    18. YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı..
    19. Timüs bir ceviz kadar irileşiyor
    20. BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur