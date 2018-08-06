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Kriz gittikçe büyüyor! Bahreyn ve BAE'den Suudi Arabistan'a destek

Kanada'nın kendi içişlerine karıştığı gerekçesiyle bu ülkeyle yapılan ticari ve siyasi ilişkileri dondurduğunu açıklayan Suudi Arabistan'a Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) destek geldi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:57
Kriz gittikçe büyüyor! Bahreyn ve BAE'den Suudi Arabistan'a destek

Suudi Arabistan ile Kanada arasındaki diplomatik kriz büyüyor. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Bahreyn’in Kanada’nın Suudi Arabistan içişlerine karışmasını reddettiğini, Suudi Arabistan’ın Kanada’ya karşı uyguladığı her türlü diplomatik eylemi desteklediğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Kanada’nın yanlış bilgilere dayanarak Suudi Arabistan’da tutuklanan aktivistlerin serbest bırakılması talebinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği belirtildi. Açıklamanın devamında bölgede güvenlik ve istikrar için Bahreyn’in her zaman Suudi Arabistan’ın yanında olduğunu ve olmaya devam edeceği ifade edildi.

BAE'DEN SUUDİ ARABİSTAN'A DESTEK

Birleşik Arap Emirlikleri de yaptığı açıklama "Suudi Arabistan ile egemenliğini, yasalarını ve eylemlerini savunuyoruz" denildi.

NELER OLMUŞTU?

Suudi Arabistan, bugün içişlerine karıştığı gerekçesiyle Kanada ile tüm yeni ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla, diplomatik ilişkilerini dondurduğunu açıkladı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:57
  1. Suudi Arabistan
  2. Kanada
  3. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı
  4. Bahreyn

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