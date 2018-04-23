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Kriz çıktı! Türk heyetten flaş karar

AKPM Türk Heyeti Başkanı Kılıç, Terör örgütü PYD eski eş başkanı Salih Müslim'i konuşmacı olarak davet eden AKPM'ye tepki göstererek, genel kuruldaki çalışmalarını yarıda kesip Türkiye'ye dönme kararı aldığını duyurdu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 20:56
Kriz çıktı! Türk heyetten flaş karar

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türk Heyeti Başkanı Akif Çağatay Kılıç, terör örgütü PYD eski eş başkanı Salih Müslim'i konuşmacı olarak davet eden AKPM'ye tepki gösterdi.Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Strazburg'da başlayan AKPM İlkbahar Dönemi Genel Kurulu'nun yan bir etkinliğine Müslim'in davet edilmesini kınadı. Kılıç, söz konusu davete tepki olarak AKPM Genel Kurulu'ndaki çalışmalarını yarıda kesip Türkiye'ye dönme kararı aldığını duyurdu.

"KINIYORUM"

Birleşik Avrupa Solu (UEL) Grup Başkanı'nın girişimiyle AKPM binasında Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı hedef alan bir konferans düzenlenmesini ve terör örgütü PYD üyesi Müslim'in buraya davet edilerek sunum yapmasına müsade edilmesini eleştiren Kılıç, "Avrupa Konseyi değerlerine ters düşen ve Avrupa Konseyi standartları yönünden kabul edilmesi mümkün olmayan bu etkinliği kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu

HDP'DEN DE KATILIM

Bu arada AKPM'de düzenlenen yan etkinliğe, HDP'li milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Hişyar Özsoy ve Mithat Sancar'ın da katıldığı öğrenildi. Müslim'in Avrupa Konseyi binasına gelişinde ve etkinlik boyunca Fransız polisi tarafından korunduğu görüldü.

Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eş başkanlığını 2010-2017 yılları arasında yapan Müslim hakkında Ankara Güvenpark'ta 13 Mart 2016'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından farklı suçlardan kamu davası açılmış ve hakkında yakalama ve tutuklama emri çıkarılmıştı.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 20:56
  1. Ankara
  2. AKPM Türk Heyeti Başkanı Kılıç
  3. Terör örgütü PYD eski eş başkanı Salih Müslim

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