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Huawei'nin sahibinin kızı Kanada'da tutuklandı!

Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) olan Meng Wanzhou, ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada’da tutuklandı.

06 Aralık 2018 Perşembe 08:18
Huawei'nin sahibinin kızı Kanada'da tutuklandı!

Kanada Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Huawei’nin sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin CFO'su Meng, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık’ta Vancouver kentinde tutuklandı. 

Açıklamada, ABD yönetiminin talebi üzerine tutuklanan Meng’in 7 Aralık Cuma günü ilk duruşmasına çıkmasının planlandığı bildirildi. 

Meng’in ABD’ye iade edilmesi durumunda ise New York eyaletinin Doğu Bölgesi Mahkemesinde yargılanacağı öğrenildi. 

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli akıllı telefon üreticisi ve telekomünikasyon devi Huawei’ye, İran’a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle nisan ayında soruşturma açmıştı. 

ABD vadelileri sert düştü ​!

ABD-Çin arasında kısa süre önce sağlanan ticaret ateşkesi için risk yaratabileceği öngörülen tutuklama haberi, piyasalara olumsuz yansıdı. 

Asya borsaları güne sert kayıplarla başlarken ABD vadelileri de endekslerde sert düşüş yaşanacağına işaret ediyor. 

New York saatiyle 23.45 itibarıyla (TSİ 07.45) Standard&Poor’s 500 vadelileri yüzde 1,3, Dow Jones vadelileri yüzde 1,4 ve Nasdaq vadelileri yüzde 1,6 azalışla işlem görüyor. 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 08:18
  1. Van
  2. EKONOMİ
  3. Meng Wanzhou
  4. Huawei
  5. Kanada

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