Kriz büyüyor! THY seferlerini iptal etme kararı aldı
Fransa'nın hazırladığı çalışma yasası reform paketine karşı olan 9 memur sendikası, ülke çapında greve gidiyor. Büyüyen kriz nedeniyle Türk Hava Yolları bazı seferlerini iptal etme kararı aldı.03 Mayıs 2018 Perşembe 14:25
Fransa'da hükümetin hazırladığı çalışma yasası reform paketine karşı olan 9 memur sendikası, bugün ülke çapında greve gidiyor. Grev nedeniyle Türk Hava Yolları'nın bazı seferleri de iptal edildi.
THY'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Fransada yapılacak genel grev nedeniyle Fransa Sivil Havacılık otoriterleri notam yayınlamıştır. Bu nedenle bu gün yapılması planlanan TK-1825 İstanbul- Paris, TK-1826 Paris-İstanbul, TK-1819 SAW-Paris, TK-1820 Paris-SAW, TK-1807 İstanbul- Lyon, TK-1808 Lyon-İstanbul, TK-1365 İstanbul- Marsilya, TK-1366 Marsilya-İstanbul, Tk-1813 İstanbul-Nice ve TK-1814 Nice-İstanbul seferleri iptal edilmiştir."
YORUM YAZ