Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kriz büyüyor! THY seferlerini iptal etme kararı aldı

Fransa'nın hazırladığı çalışma yasası reform paketine karşı olan 9 memur sendikası, ülke çapında greve gidiyor. Büyüyen kriz nedeniyle Türk Hava Yolları bazı seferlerini iptal etme kararı aldı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 14:25
Kriz büyüyor! THY seferlerini iptal etme kararı aldı

Fransa'da hükümetin hazırladığı çalışma yasası reform paketine karşı olan 9 memur sendikası, bugün ülke çapında greve gidiyor. Grev nedeniyle Türk Hava Yolları'nın bazı seferleri de iptal edildi.

THY'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Fransada yapılacak genel grev nedeniyle Fransa Sivil Havacılık otoriterleri notam yayınlamıştır. Bu nedenle bu gün yapılması planlanan TK-1825 İstanbul- Paris, TK-1826 Paris-İstanbul, TK-1819 SAW-Paris, TK-1820 Paris-SAW, TK-1807 İstanbul- Lyon, TK-1808 Lyon-İstanbul, TK-1365 İstanbul- Marsilya, TK-1366 Marsilya-İstanbul, Tk-1813 İstanbul-Nice ve TK-1814 Nice-İstanbul seferleri iptal edilmiştir."

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 14:25
  1. İstanbul
  2. THY
  3. Türk Hava Yolları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran meydan okudu! "Masaya oturmayız"
    1. İran meydan okudu! "Masaya oturmayız"
    2. Semih Şentürk depremi yaşanıyor
    3. Rusya'da flaş İsrail açıklaması: Büyük..
    4. İstavrit avına çıktılar ama bakın..
    5. 'Genel Başkan olamayan adam..
    6. Hindistan'da kum fırtınası dehşeti:..
    7. Türk futbolunun ekonomisi dudak..
    8. Emre Mor Galatasaray'da!
    9. ABD ile 395,8 milyon dolarlık Patriot..
    10. 6 yıl önce işsizdi şimdi Şampiyonlar..
    11. O ilde yaşayanlar isyan etti: Kokudan..
    12. Ruh halinizi etkiliyor! Instagram’da..
    13. Canan Karatay'dan 'yine' ezber bozan..
    14. Skandal! 'Belediye başkanları bile var'
    15. Sular durulmuyor! Ermenistan'da silah..
    16. CHP'li vekilden skandal sözler
    17. BBP resmen Cumhur İttifakı'nda
    18. Saadet Partisi, imza hedefini açıkladı
    19. Kriz büyüyor! THY seferlerini iptal etti
    20. AK Parti'den Muharrem İnce'nin..
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı