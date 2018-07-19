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Kriz büyüyor: Rusya'dan flaş hamle!

Rusya ve Yunanistan arasındaki kriz sürüyor. Yunanistan'ın içişlerine müdahale ettiği iddiasıyla Rus diplomatları kovmasının ardından Rusya'dan hamle geldi. Reuters haber ajansına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Yunanistan ziyaretinin iptal edildiği ifade edildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:19
Kriz büyüyor: Rusya'dan flaş hamle!

Rusya'dan Yunanistan'ın Rus diplomatları kovmasına karşılık geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Yunanistan ziyaretinin iptal edildiği ifade edildi.

"BATI YUNANİSTAN'A BASKI YAPIYOR"

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova önemli bir iddia ortaya atarak, “Bazı batılı ülkeler, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi için Yunanistan’a baskı uyguluyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova yaptığı açıklamada, "Bazı batılı ülkeler, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi için Yunanistan’a baskı uyguluyor. Yunanistan çok büyük bir baskıya maruz kalıyor. Özellikle İngiltere’nin bu kışkırtıcı baskılarına karşı Yunanistan’ın dayanabileceğini düşünüyorum. Rusya’ya karşı çok aşamalı uygulanan bir oyun var. Bu olay Yunanistan’ın da içine çekildiği bir oyundu” ifadelerini kullandı.

Yunanistan geçtiğimiz günlerde 2 Rus diplomatı Rusya’ya göndermiş, Yunanistan’a giden 2 Rusya vatandaşını da geri çevirmişti.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 14:19
  1. Rusya
  2. yunanistan

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