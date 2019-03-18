Brexit krizi büyüyor: Bir daha oylanmayacak

İngiltere'de Brexit belirsizliği sürüyor. Parlamento başkanı,Brexit anlaşmasının aynı şekliyle bir kez daha oylanmayacağını duyurdu.
18 Mart 2019 Pazartesi 18:48
İngiltere'de parlamento başkanı, Brexit anlaşmasının aynı şekliyle bir kez daha oylanmayacağını açıkladı.
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