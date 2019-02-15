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Fransa ve İtalya arasındaki kriz aşıldı! Büyükelçi geri dönüyor

Fransa Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau, geçtiğimiz günlerde geri çağrılan İtalya Büyükelçisinin İtalya'ya geri döneceğini duyurdu.

15 Şubat 2019 Cuma 12:53
Fransa ve İtalya arasındaki kriz aşıldı! Büyükelçi geri dönüyor

Fransa Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau, ülkeye çağrılan İtalya Büyükelçisinin İtalya'ya geri döneceğini bildirdi.

Olay nasıl yaşandı?

İtalyan ve Fransız siyasetçilerin son haftalarda yaptıkları açıklamalar gerginlik yaşanmasına yol açmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "İtalyanlar çok büyük bir halk ve bizim dostumuz. Onlar tarihine yakışan liderler hak ediyor." demişti. Bunun üzerine İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "İlk önce  Fransa, yıllardır ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etsin, daha sonra Macron'la konuşuruz." cevabıyla karşılık vermişti.

Macron'a karşılık verilmişti

Luigi Di Maio da Fransız Cumhurbaşkanı'nın sözlerine karşılık, "Macron, benim ve Salvini'nin üst düzeyde olmadığımızı söylüyor. Bunun kararını İtalyan halkına bıraksın." demişti. Di Maio, ayrıca Fransa'yı Afrika'da sömürgeci bir politika izleyerek, fakirleştirmekle suçlayıp, sarı yeleklilere açık destek vermişti.

Fransa hükümeti ise Di Maio ve Salvini'nin sözlerinden dolayı geçen haftalarda  İtalya'nın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Diğer yandan Macron da geçen yıl haziran ayında yaptığı bir konuşmada, 5 Yıldız Hareketi (M5S) partisi Di Maio'yu hedef alarak, "Bunları bir cüzzamlı gibi yayılırken görüyorsunuz, Avrupa'nın her yerinde biraz varlar. Tekrar ortaya çıkmalarını imkansız olarak gördüğümüz ülkelerde bile." eleştirisinde bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:53
  1. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  2. İtalya
  3. Fransa Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau
  4. Avrupa Birliği

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